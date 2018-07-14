Gaetano Condello a CityNow Sport tra passato, presente e futuro: il dolore per la Viola e la domanda di ripescaggio in Serie B per la Scuola Basket

di Matteo Occhiuto – Gaetano Condello tra passato, presente e futuro. Il dirigente reggino, interpellato dai microfoni di CityNow Sport, ha parlato a 360º, partendo, ovviamente, dagli sviluppi delle ultime ore inerenti la querelle Viola-Barcellona: “Riguardo la cessione delle quote societarie non credo di potermi esprimere, se non altro per il mancato coinvolgimento, non per mia volontà, all’interno delle vicende nero-arancio degli ultimi tre mesi. Bisognerà capire, comunque, cosa succederà dopo la bocciatura del trasferimento a Barcellona, è uno scenario molto complesso…”

Il dolore per gli anni di lavoro vanificati

In ogni caso, comunque, è un peccato sia finita così: “Davvero un grande dolore. Sono stati vanificati anni in cui si era lavorato davvero bene a livello sportivo, facendo sfumare non solo il consolidamento di una squadra nel campionato di A2, ma anche un attaccamento della tifoseria che negli ultimi tempi era diventato davvero forte”.

Sulla volontà di giocare la B con la Scuola Basket, poi, annuncia: “Confermo d’avere inoltrato domanda di ripescaggio, anche grazie all’appoggio delle istituzioni, alla Serie B per quanto riguarda la Scuola Basket Viola, che nell’ultima stagione ha preso parte al campionato di Serie C Silver. C’è la volontà di continuare a dare alla città di Reggio Calabria una compagine cestistica che disputi un campionato nazionale”.

Una squadra nazionale per la città e il settore giovanile

Poi, come chiosa finale, il chiarimento: “Al momento, almeno in prima battuta, l’unico intento sarebbe quello di non far rimanere questa città senza un torneo di basket di caratura nazionale, tant’è che abbiamo anche dato disponibilità ad un inserimento in qualunque girone, anche a Nord. I tempi, comunque, saranno lunghi ma, qualora ci fosse una lacuna nell’organico della B, noi saremo in graduatoria. In ogni caso, comunque, verrà proseguito il grande lavoro a livello giovanile che abbiamo fatto nel corso degli ultimi anni. L’impronta, senza dubbio, resterà tale, senza precluderci, ovviamente, alcunché”.