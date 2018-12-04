Natale al Viale. In programma l’8 dicembre una giornata speciale organizzata dai commercianti di Viale Aldo Moro e Piazza della Pace e Piazza Stadio in collaborazione con Confcommercio di Reggio Calabria e Amministrazione comunale per fare splendere il Viale e segnare ufficialmente l’inizio del periodo natalizio.

Lo Sbaracco dei commercianti

Offerte, occasioni, addobbi, musica, animazione ma non solo. Il profumo, i suoni ed il colore del Natale invaderanno il Viale e le strade limitrofe con i negozianti che daranno vita, proprio in questa occasione, alla prima edizione dello “Sbaracco” mettendo in mostra la loro merce fuori dai locali commerciali. I clienti avranno la possibilità di passeggiare lungo il Viale, naturalmente chiuso per l’occasione al transito veicolare, letteralmente immersi nell’atmosfera natalizia. Un momento davvero eccezionale per il Viale, per i commercianti e per l’intera comunità.

Tavolini ricolmi di offerte accattivanti direttamente sul marciapiede, nello spazio antistante le vetrine dei negozi, con i commercianti che usciranno in strada per accogliere il cliente in un Viale Aldo Moro che per un giorno avrà una veste diversa dal consueto richiamando la poesia e le atmosfere dei mercatini. Così si presenterà il Viale giorno 8 dicembre dalle 10 alle 22. Ad ASC Sport ed alle società affiliate il compito di rendere l’atmosfera ancora più frizzante con la programmazione di un ricco calendario di eventi danzanti e musicali.

Le parole del presidente Santoro

Dal Presidente di Confcommercio Santoro un sentito ringraziamento ai commercianti di Viale Aldo Moro e Piazza della Pace che, brillantemente coordinati da Enza e Stefania D’Amico, facendo rete e mostrando grande disponibilità e spirito di collaborazione hanno fortemente voluto la realizzazione di questa giornata di festa con un entusiasmo ed una carica che hanno travolto tutti i partner del progetto. “Grande attesa soprattutto per lo Sbaracco – conclude Santoro – alla prima edizione ma che sono certo potrà diventare un appuntamento fisso non solo sul Viale Aldo Moro ma in altre vie commerciali della periferia cittadina. Invito tutti a partecipare a questo evento per vivere assieme una giornata speciale”.