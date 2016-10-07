Conferenza per i Docenti di Lingua Inglese
Alan Marsh, Gail Mitchell e Ken Wilson alla conferenza gratuita della British School per i docenti di Lingua Inglese delle scuole secondarie
07 Ottobre 2016 - 09:59 | di Vincenzo Comi
Già da diversi anni la BRiTiSH SCHOOL di Reggio Calabria (ora IHWO member -International House World Organisation, la più importante e prestigiosa Associazione Internazionale di Scuole di lingua) organizza eventi formativi finalizzati all’aggiornamento degli insegnanti di Lingua Inglese.
Quest’anno si comincia da subito, all’avvio del nuovo Anno Accademico, con una conferenza rivolta ai Docenti della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado.
L’evento, organizzato congiuntamente con International House Language Centre di Palermo, un’altra scuola del network IH, e con la collaborazione di Cambridge English, vedrà importanti esperti internazionali dell’insegnamento della Lingua Inglese proporre interventi interattivi che forniranno ai Docenti partecipanti idee pratiche utilizzabili da subito in classe con i propri studenti.
Gli interventi dei relatori internazionali
Il primo speaker, Alan Marsh, condurrà l’intrigante sessione “Making your toenails twinkle: grammar and the whole person”. Questo workshop darà l’opportunità ai Docenti di scoprire attività didattiche che coinvolgendo il “thinking process”, le emozioni e le esperienze degli studenti, ne miglioreranno l’apprendimento di lungo periodo.
L’intervento di Marshsarà seguito dalla sessione di Gail Mitchell , presenter di Cambridge English che aggiornerà i Docenti su tutte le novità del mondo Cambridge, con particolare riferimento alla nuova “Scala di valutazione Cambride English”, la sua interpretazione ed il suo utilizzo nell’assessment degli studenti.
Successivamente al coffee break, gentilmente offerto da Cambridge English, la conferenza riprenderà con l’intervento di Ken Wilson “Say something different: Ten ways to get your students to say something that you didn’t say first” , che aiuterà i Docenti a rispondere ad una difficile domanda: “quali attività (semplici e pratiche) posso svolgere in classe per far esercitare i miei studenti nello speaking in maniera divertente e creativa?”
Partecipazione gratuita con iscrizione online
La partecipazione alla Conferenza non prevede alcun costo, ma la disponibilità di posti è limitata ed è necessaria l’iscrizione.
Iscrizione on line: http://www.britishschoolrc.com/register
More info: Vedi il programma
La BRiTiSH SCHOOL International House di Reggio Calabria, membro AISLI, e Cambridge English sono accreditati dal Ministero per la formazione del personale della scuola. La partecipazione al Seminario dà diritto ad un certificato di frequenza valido per l’Esonero Ministeriale
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