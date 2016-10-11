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Conferenza di Domenico Rosaci: ‘Pasolini e la Scomparsa del Mito’
Il 14 ottobre alle 18 alla Libreria Universalia la conferenza di Domenico Rosaci dedicata a Pier Paolo Pasolini e alla scomparsa del mito
11 Ottobre 2016 - 09:44 | di Vincenzo Comi
Venerdì 14 Ottobre, alle ore 18 presso l’associazione Universalia, Domenico Rosaci terrà una conferenza dal titolo “Pasolini e la Scomparsa del Mito”.
Organizzatore: Associazione Culture
Luogo: Libreria Universalia, Via Treviso 41, Reggio Calabria
Data: Venerdì 9 settembre, ore 17.30
pagina facebook dell’evento: https://www.facebook.com/events/1779676285621993/?notif_t=plan_user_associated¬if_id=1475969554958884
Prof.
Ing. Domenico Rosaci
PhD, Associate Professor of Computer Engineering
DIIES Department (Dipartimento Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile)
University “Mediterranea” of Reggio Calabria
Via Graziella, Loc. Feo di Vito, 89122 Reggio Calabria, Italy
Web:
email1: domenico.rosaci@unirc.it
email2: domenico.rosaci@gmail.com
cell: 3927097593
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