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Conferenza di Domenico Rosaci: ‘Pasolini e la Scomparsa del Mito’

Il 14 ottobre alle 18 alla Libreria Universalia la conferenza di Domenico Rosaci dedicata a Pier Paolo Pasolini e alla scomparsa del mito

11 Ottobre 2016 - 09:44 | di Vincenzo Comi

Pier Paolo Pasolini, protagonista della conferenza di Domenico Rosaci a Reggio Calabria

Venerdì 14 Ottobre, alle ore 18 presso l’associazione Universalia, Domenico Rosaci terrà una conferenza dal titolo “Pasolini e la Scomparsa del Mito”.

Organizzatore: Associazione Culture






Luogo: Libreria Universalia, Via Treviso 41, Reggio Calabria

Data: Venerdì 9 settembre, ore 17.30

pagina facebook dell’evento: https://www.facebook.com/events/1779676285621993/?notif_t=plan_user_associated&notif_id=1475969554958884

Prof.

Ing. Domenico Rosaci

PhD, Associate Professor of Computer Engineering

DIIES Department (Dipartimento Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile)

University “Mediterranea” of Reggio Calabria

Via Graziella, Loc. Feo di Vito, 89122 Reggio Calabria, Italy

Web:

email1: domenico.rosaci@unirc.it

email2: domenico.rosaci@gmail.com

cell: 3927097593

Immagine di repertorio dell'articolo sulla conferenza di Domenico Rosaci su Pasolini








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