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Conferenza sulle tavolette reggine di Antonello da Messina

L'associazione Amici del Museo Nazionale organizza una visita e una conferenza sulle due opere di Antonello da Messina della Pinacoteca Civica

30 Marzo 2017 - 09:48 | di Vincenzo Comi

Trittico di Antonello da Messina, Pinacoteca Civica di Reggio Calabria

L’Associazione ‘Amici del Museo Nazionale di Reggio Calabria’ organizza una conferenza sul tema:

«Le eccellenze della Pinacoteca Civica di Reggio Calabria: i due Antonello da Messina» che si terrà giorno 31 marzo 2017, con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale, secondo il seguente programma:

= ore 17,00: presso la Pinacoteca Civica, Palazzo del Teatro ‘F. Cilea’: visita alle due opere del famoso pittore messinese, illustrate dal Socio dr. Salvatore Timpano, studioso d’arte.

= ore 17,30: prosecuzione dei lavori nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, gentilmente concessa, dove il dr. Salvatore Timpano parlerà su “Antonello da Messina: un Italiano che dipingeva da Fiammingo”.

L’invito si intende esteso a tutta la Cittadinanza.

Locandina della conferenza su Antonello da Messina a Reggio Calabria

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