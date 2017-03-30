Conferenza sulle tavolette reggine di Antonello da Messina
L'associazione Amici del Museo Nazionale organizza una visita e una conferenza sulle due opere di Antonello da Messina della Pinacoteca Civica
30 Marzo 2017 - 09:48 | di Vincenzo Comi
L’Associazione ‘Amici del Museo Nazionale di Reggio Calabria’ organizza una conferenza sul tema:
«Le eccellenze della Pinacoteca Civica di Reggio Calabria: i due Antonello da Messina» che si terrà giorno 31 marzo 2017, con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale, secondo il seguente programma:
= ore 17,00: presso la Pinacoteca Civica, Palazzo del Teatro ‘F. Cilea’: visita alle due opere del famoso pittore messinese, illustrate dal Socio dr. Salvatore Timpano, studioso d’arte.
= ore 17,30: prosecuzione dei lavori nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, gentilmente concessa, dove il dr. Salvatore Timpano parlerà su “Antonello da Messina: un Italiano che dipingeva da Fiammingo”.
L’invito si intende esteso a tutta la Cittadinanza.
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