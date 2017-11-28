Venerdì 1 e sabato 2 dicembre nella sede di Confindustria Reggio Calabria il workshop del Gruppo Giovani Imprenditori su gestione dei progetti e project manager

É in programma venerdì 1 e sabato 2 dicembre nella sede di Confindustria Reggio Calabria (via del Torrione, 96), il workshop in Project Management, promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori con il coinvolgimento di importanti player del mercato nazionale.

L’iniziativa illustrerà i diversi strumenti per la gestione di un’impresa attraverso il confronto diretto con imprenditori, professionisti e docenti universitari. L’evento, inoltre, sarà l’occasione per poter approfondire gli aspetti relativi alla gestione dei progetti, considerata oggi una competenza fondamentale per tutti i manager.

L’obiettivo è quello di fornire una visione complessiva della figura del Project Manager, delle competenze necessarie per orientarsi nel mondo dei progetti, accompagnando i concetti esposti con esempi pratici ed efficaci.

In collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria l’evento è altresì rivolto a studenti interessati ad intraprendere l’intero percorso formativo dedicato al Project Management, ma anche a quelle risorse che, lavorando in aziende ed organizzazioni innovative e complesse operanti tipicamente su commessa, desiderano comprendere le logiche di lavoro in un contesto “orientato sui progetti”.

Il workshop, che ha già fatto registrare un notevole successo di iscrizioni, prenderà il via venerdì 1 dicembre alle ore 15 con i saluti del presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Reggio Calabria, Samuele Furfaro e l’intervento del vicepresidente, Umberto Barreca sul cui input è nata l’iniziativa.

Fonte: Ufficio Stampa Confindustria Reggio Calabria