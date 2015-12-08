Confindustria per i giovani, nuovo progetto formativo al via nel 2016

Venticinque posti per neolaureati, stage in Italia e in Europa e un master del Sole 24 Ore Formazione: il nuovo bando di Confindustria Reggio Calabria

Continua il percorso di Confindustria Reggio Calabria sul terreno della formazione specialistica rivolta ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

Dopo il successo del progetto “Confindustria per i Giovani” dello scorso anno, realizzato nel contesto di Expo 2015, un nuovo appuntamento, sempre nell’ambito dello stesso programma rivolto alle nuove generazioni, è previsto per il prossimo anno. Si tratta di un’iniziativa formativa rivolta a 25 giovani neolaureati (Laurea triennale e/o magistrale conseguita non prima del 15 marzo 2015 ed entro il 15 dicembre 2015) che avrà inizio il 26 marzo 2016 con una durata complessiva di 5 mesi. Nel periodo di durata del progetto, i candidati prescelti avranno l’opportunità si svolgere uno stage presso una delle sedi del sistema di rappresentanza distribuite sull’intero territorio nazionale ed europeo.

Durante il percorso, oltre alla formazione istituzionale e specifica in aula, i giovani avranno la possibilità di svolgere un Master in “Gestione e strategia d’impresa” firmato “Il Sole 24 Ore Formazione” attraverso la sua piattaforma e-learning, e saranno accompagnati, come di consueto, da un’attività di counselling individuale. Ai vincitori del bando verrà inoltre riconosciuto un rimborso spese mensile per tutta la durata dello stage.

Per accedere alla selezione, i candidati devono compilare, entro le ore 10,00 del 15 dicembre 2015, l’apposita domanda di ammissione, esclusivamente mediante uso del sito internet dedicato (www.confindustriaperigiovani.it) ed allegare i documenti richiesti. Successivamente inizierà la fase di screening dei curriculum.