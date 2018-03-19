Coni, benemerenze sportive: premiato Massimo Mucciola
Il Coni Calabria premia Massimo Mucciola con la medaglia di bronzo al valore atletico per il quinto posto al Mondiale di Surfcasting
19 Marzo 2018 - 09:29 | di Michele Favano
Si è svolta venerdì 16 marzo la cerimonia di consegna delle benemerenze sportive, organizzata dal Coni Calabria presso il consiglio regionale della Calabria, sala Calipari.
Il lungo cammino condotto egregiamente da Massimo Mucciola, ricco di gratificazioni, lo ha visto raggiungere il traguardo della medaglia di bronzo al valore atletico, come giusto riconoscimento che il CONI, massima autorità sportiva, possa concedere anche per essersi distinto per spessore morale ed etico all’interno del mondo sportivo.
In particolare, l’ambìto riconoscimento è arrivato per il quinto posto al difficile Mondiale di Surfcasting per nazioni svolto in Irlanda nel 2016.
Alla presenza di numerose istituzioni militari, civili e religiose è stata consegnata a Massimo Mucciola la prestigiosa medaglia proprio dal Presidente regionale del CONI, Avvocato Maurizio Condipodero.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie