È iniziato questa mattina, lunedì 25 Giugno 2018, il 1° incontro de “La Nuova Stagione“, progetto promosso dal CONI e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per orientare e sostenere gli Atleti nella loro scelta professionale al termine della carriera agonistica.

Al progetto, molto importante e innovativo nella sua struttura, parteciperanno gli ex atleti calabresi:

Giovanni Barreca FIHP

Clelia Bartolo FIPAV

Emilio Remigio Bruno FIJLKAM

Marco Colica FITeT

Giuseppe Dagostino FIT

Andrea Maria Ferri FIGC

Antonio Giglio FIP

Fabio Loprete FITARCO

Antonina Palumbo FIP

Michele Scappatura FIS

Calandosi in un nuovo contesto, approfondendo diverse tematiche e analizzando lo sport da un nuovo punto di vista, grazie all’accoglienza del Comitato Regionale CONI Calabria, i partecipanti al progetto “La Nuova Stagione” saranno pronti, al termine della loro avventura, a vivere le esperienze professionali in ambito sportivo richieste dal mondo del lavoro di oggi.

Tematiche fondamentali trattate nei primi quattro incontri con il Prof. Nicola Setti tra cui: “il contesto organizzativo delle Società Sportive, delle FSN, DSA ed EPS – dalla strategia alla progettazione, pianificazione e gestione di servizi o/e di eventi sportivi” e “il capitale umano e relazionale nelle organizzazioni sportive – dai processi alla definizione e gestione dei ruoli, compiti, attività nell’erogazione dei servizi e nella realizzazione di eventi sportivi”.