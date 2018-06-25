CONI Calabria, 1° incontro de ‘La Nuova Stagione’
Il progetto CONI-Ministero del Lavoro accompagna dieci ex atleti calabresi nella scelta professionale dopo l'agonismo: partito il primo incontro
25 Giugno 2018 - 14:48 | di Vincenzo Comi
È iniziato questa mattina, lunedì 25 Giugno 2018, il 1° incontro de “La Nuova Stagione“, progetto promosso dal CONI e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per orientare e sostenere gli Atleti nella loro scelta professionale al termine della carriera agonistica.
Al progetto, molto importante e innovativo nella sua struttura, parteciperanno gli ex atleti calabresi:
- Giovanni Barreca FIHP
- Clelia Bartolo FIPAV
- Emilio Remigio Bruno FIJLKAM
- Marco Colica FITeT
- Giuseppe Dagostino FIT
- Andrea Maria Ferri FIGC
- Antonio Giglio FIP
- Fabio Loprete FITARCO
- Antonina Palumbo FIP
- Michele Scappatura FIS
Calandosi in un nuovo contesto, approfondendo diverse tematiche e analizzando lo sport da un nuovo punto di vista, grazie all’accoglienza del Comitato Regionale CONI Calabria, i partecipanti al progetto “La Nuova Stagione” saranno pronti, al termine della loro avventura, a vivere le esperienze professionali in ambito sportivo richieste dal mondo del lavoro di oggi.
Tematiche fondamentali trattate nei primi quattro incontri con il Prof. Nicola Setti tra cui: “il contesto organizzativo delle Società Sportive, delle FSN, DSA ed EPS – dalla strategia alla progettazione, pianificazione e gestione di servizi o/e di eventi sportivi” e “il capitale umano e relazionale nelle organizzazioni sportive – dai processi alla definizione e gestione dei ruoli, compiti, attività nell’erogazione dei servizi e nella realizzazione di eventi sportivi”.
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