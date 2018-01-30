Giornata prolifica e conclusiva sabato per i tecnici partecipanti al corso di formazione “Istruttore di Attività Motoria per l’età Adulta”, organizzato dalla Scuola Regionale dello Sport, diretta dal prof. Mimmo Albino.

Attenzione e voglia d’apprendere per i tecnici nell’ultimo dei tre appuntamenti formativi, incentrato su argomentazioni legate al ri-adattamento degli schemi motori per l’autonomia funzionale e su proposte teorico – pratiche per quanto concerne le metodiche di rilassamento.

Dopo le prove pratiche del secondo appuntamento tenutosi il 20 Gennaio 2018, approfondendo tematiche quali il ruolo delle forza e l’attività aerobica, la mobilità articolare e l’equilibrio statico – dinamico con il prof. P. Albino e il prof. R. Partinico, l’ultimo incontro ha visto protagonisti tra i relatori il prof. W. Marino e la dott.ssa M. Trombetta.

Un messaggio moralmente forte quello dei partecipanti agli appuntamenti formativi organizzati dal C. R. CONI Calabria e dalla SrdS che non smettono di aggiornarsi, presenziando assiduamente, proponendo chiavi di lettura e invogliando il contesto nel scoprire nuovi orizzonti sportivi.

Soddisfatto il Presidente Maurizio Condipodero per l’entusiasmo racchiuso nei numeri della SRdS Calabria che continua a diffondere cultura sportiva, aprendosi soprattutto alle generazioni più giovani che meritano e conquistano centralità nella progettualità del Comitato.

Appuntamento formativo concluso, come di consueto, con la consegna degli attestati ai partecipanti, già attratti dalla prossima occasione formativa, organizzata dalla SRdS Calabria in collaborazione con la Federazione Italia Pesistica in data 10 Febbraio 2018.