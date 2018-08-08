Coni Calabria – FGI: la calabrese Simona Villella nella Nazionale Italiana Junior
Presentata a Chieti la nazionale Junior di ginnastica ritmica verso Europei e Mondiali 2019: tra le sette convocate la calabrese Simona Villella
08 Agosto 2018 - 09:37 | di Michele Favano
Ancora una gratificazione per la Calabria sportiva a Chieti, in occasione del Premondiale di ginnastica ritmica, in cui è stata presentata la squadra nazionale Italiana Junior che parteciperà, nel 2019, ai Campionati d’Europa e del Mondo.
La prima edizione dei Mondiali Juniores si svolgerà, infatti, a Minsk e la Calabria sarà presente tra le atlete partecipanti.
Sono sette le ginnaste convocate in preparazione tra cui: Serena Ottaviani 2005 (Faber Ginnastica Fabriano), Sofia Ellen Garcia 2004 (Aurora Fano), Siria Cella 2004 e Giulia Segatori (entrambe dell’Auxilium Genova), Vittoria Quoiani 2004 (Armonia d’Abruzzo), Alexandra Naclerio 2005 (Club Giardino) e la nostra Simona Villella 2005 (Kines Catanzaro).
Il merito di tagliare un traguardo così importante si ritrova nella tenacia e nella determinazione mostrate dall’atleta nel suo percorso di formazione, accompagnata da tecnici qualificati Giusi Crimi e Maria Luisa Davoli, che possono ritenersi abbondantemente soddisfatti.
I complimenti del C.R. CONI Calabria, della sua Giunta e del Consiglio si rivolgono al Presidente della FGI Aldo Calzona, nonché Vice Presidente del Comitato, con l’augurio che il cammino tracciato insieme riservi ulteriori gratificazioni sportive.
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