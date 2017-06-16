Coni Calabria: la festa conclusiva allo Sport Village Catona

Si terrà domenica 18 Giugno 2017, alle ore 09:00, presso il circolo sportivo Sport Village a Catona (RC), la festa conclusiva dei “Centri CONI, Orientamento e Avviamento allo Sport”.

Le società che partecipano alla festa

Alla manifestazione conclusiva, organizzata dai docenti formatori Aldo Rositano e Maria Geraci, parteciperanno le società aderenti al progetto tra cui: ASD Kroton Nuoto (KR), ASD New Team 2000 (KR), ASD Badminton Paola (CS), ASD Squash Scorpion (CS), LU.MA.KA Mini e Basket (RC), ASD CT Maestrelli Calcio a 5 (RC), ASD Basket Mater Domini (CZ), ASD Vigilfuoco (CZ), ASD Accademia del Tennis (RC), ASD ASI Atletica Minniti (RC).

Una giornata ricca di sport e sano divertimento per i ragazzi che si alterneranno, ruotando nelle varie postazioni realizzate all’interno della struttura, nelle svariate discipline sportive, in simbiosi con le Federazioni di appartenenza, tra cui la FIP, la FIGC, la F.I.Ba, la FIGS, la FIT, la FIDAL, e la FIN delle rispettive società.

Il progetto dei Centri CONI in Calabria

I Centri Coni, ideati due anni fa e messi in moto da un progetto pilota, fortemente voluti e monitorati dal Dirigente CONI del Territorio e Promozione Cecilia D’Angelo, calati sul nostro territorio attraverso la Giunta presieduta da Maurizio Condipodero, hanno riscosso enorme successo rappresentando un punto fermo dal quale ripartire nella prossima stagione sportiva.

Dal punto di vista organizzativo, dopo la fase legata alla formazione, il progetto è stato avviato nelle province calabresi riscuotendo sul territorio ampi consensi, trasformandosi in occasione per le giovani generazioni di infittire il proprio legame con il mondo sportivo, vivendo esperienze relazionali tra le diverse discipline sportive.

Il successo del progetto nazionale stimolerà il CONI ad ampliare le possibilità offerte ai diversi Comitati Regionali e la Calabria sarà pronta ad accoglierle.