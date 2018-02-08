Iniziativa vincente quella della Fidasc Calabria presieduta da Francesco Citriniti in collaborazione con l’ASD Fidasc Palla D’oro del Presidente Giuseppe Cimino nell’aver riproposto, domenica 4 Febbraio, la quinta edizione del“Gran Galà Fidasc Calabria”.

Momento di aggregazione e nel contempo promozione delle diverse discipline e specialità portate avanti dalla Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia che ha raccolto tutti gli atleti rappresentanti la Regione Calabria nelle competizioni nazionali.

La manifestazione, svoltasi nella sala convegni dell’Aerehotel Phelipe di Lamezia Terme, ha inorgoglito il Presidente del C.R. CONI Calabria Maurizio Condipodero, gratificato dal calore mostrato dai partecipanti per una disciplina sportiva dall’alta specificità.

Circa 40 podi per gli atleti calabresi

Sono circa 40 i podi conquistati dagli atleti calabresi nelle varie discipline che permettono una crescita esponenziale della federazione in tutto il territorio nazionale, fortificata da un rapporto saldo, coeso e accomunato dalla voglia di crescere insieme al C.R. CONI Calabria.

Ad arricchire il prestigio dell’evento presenti inoltre: il Presidente Federale Felice Buglione, il Consigliere Nazionale Fidasc Antonio Paolillo, il Delegato del Coni Point Catanzaro Giampaolo Latella, i Presidenti dei Comitati Provinciali Caroleo Cesare (CZ), Pettinato MariaRosaria (KR) e Paolo Gullo (CS).

Le società premiate nel 2017

La premiazione rivolta agli atleti (riepilogati in elenco), ha visto inoltre protagoniste le società Fidasc Sinopoli di Reggio Calabria e Tiratori Catanzaresi rispettivamente, per l’alto numero di tesserati e il miglior bottino di medaglie d’oro nell’anno 2017.

Elenco premiati Fidasc Calabria:

ACETO GUERINO

CACOZZA TOMMASO

CARUSO ANTONIO

COLOIERO TONY MARIO

COVELLO ANTONIETTA

CURCURUTO CARMELO

CURCURUTO FRANCESCO

CURINGA BIAGIO

DI SALVO GIUSEPPE

DURANTE EUGENIO

FERRANTE FRANCESCO

FERRARO DOMENICO

GENTILE EMMANUEL

IACOBINI ROSARIO

MARRELLI ANTONIO

MONTALTO DINO

NERI FILIPPO

NERI MONICA ANNA

NISTICO’ MIRELLA

PERRI GAETANO

PETTINATO MARIA ROSARIA

PICCOLI ALFREDO

ROMANO VINCENZO

SANDONATO DANIELE

SAPIA ELVIRA

SCORZA PALMALISA

VALENTINI PIERA

VISCOMI ANTONIO

VISCOMI RAFFAELE

Fonte: calabria.coni.it