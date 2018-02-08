Coni Calabria – I premiati del Gran Galà della Fidasc Calabria
Alla quinta edizione del Gran Galà Fidasc Calabria premiati gli atleti calabresi con circa 40 podi nel 2017: l'elenco completo dei riconoscimenti
08 Febbraio 2018 - 11:46 | di Michele Favano
Iniziativa vincente quella della Fidasc Calabria presieduta da Francesco Citriniti in collaborazione con l’ASD Fidasc Palla D’oro del Presidente Giuseppe Cimino nell’aver riproposto, domenica 4 Febbraio, la quinta edizione del“Gran Galà Fidasc Calabria”.
Momento di aggregazione e nel contempo promozione delle diverse discipline e specialità portate avanti dalla Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia che ha raccolto tutti gli atleti rappresentanti la Regione Calabria nelle competizioni nazionali.
La manifestazione, svoltasi nella sala convegni dell’Aerehotel Phelipe di Lamezia Terme, ha inorgoglito il Presidente del C.R. CONI Calabria Maurizio Condipodero, gratificato dal calore mostrato dai partecipanti per una disciplina sportiva dall’alta specificità.
Circa 40 podi per gli atleti calabresi
Sono circa 40 i podi conquistati dagli atleti calabresi nelle varie discipline che permettono una crescita esponenziale della federazione in tutto il territorio nazionale, fortificata da un rapporto saldo, coeso e accomunato dalla voglia di crescere insieme al C.R. CONI Calabria.
Ad arricchire il prestigio dell’evento presenti inoltre: il Presidente Federale Felice Buglione, il Consigliere Nazionale Fidasc Antonio Paolillo, il Delegato del Coni Point Catanzaro Giampaolo Latella, i Presidenti dei Comitati Provinciali Caroleo Cesare (CZ), Pettinato MariaRosaria (KR) e Paolo Gullo (CS).
Le società premiate nel 2017
La premiazione rivolta agli atleti (riepilogati in elenco), ha visto inoltre protagoniste le società Fidasc Sinopoli di Reggio Calabria e Tiratori Catanzaresi rispettivamente, per l’alto numero di tesserati e il miglior bottino di medaglie d’oro nell’anno 2017.
Elenco premiati Fidasc Calabria:
ACETO GUERINO
CACOZZA TOMMASO
CARUSO ANTONIO
COLOIERO TONY MARIO
COVELLO ANTONIETTA
CURCURUTO CARMELO
CURCURUTO FRANCESCO
CURINGA BIAGIO
DI SALVO GIUSEPPE
DURANTE EUGENIO
FERRANTE FRANCESCO
FERRARO DOMENICO
GENTILE EMMANUEL
IACOBINI ROSARIO
MARRELLI ANTONIO
MONTALTO DINO
NERI FILIPPO
NERI MONICA ANNA
NISTICO’ MIRELLA
PERRI GAETANO
PETTINATO MARIA ROSARIA
PICCOLI ALFREDO
ROMANO VINCENZO
SANDONATO DANIELE
SAPIA ELVIRA
SCORZA PALMALISA
VALENTINI PIERA
VISCOMI ANTONIO
VISCOMI RAFFAELE
Fonte: calabria.coni.it
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