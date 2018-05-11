La Calabria sportiva si appresta a vivere un’esperienza indimenticabile sabato 19 Maggio 2018 quando inizierà, con l’arrivo degli atleti e la loro sistemazione, il 26 th World Championship Shore Angling Clubs.

La determinazione e l’ottimo operato del Presidente della FIPSAS Calabria, Antonio Debilio, in collaborazione con tutte le ASD FIPSAS del nostro territorio, hanno garantito alla Calabria una possibilità meravigliosamente unica nell’ospitare il Mondiale di Pesca Sportiva.

Un ritorno d’immagine importante, un’occasione di crescita e di valorizzazione per la FIPSAS Calabria e un momento di sport e divertimento per tutti gli appassionati che vivranno direttamente le potenzialità della nostra terra.

Partecipazione internazionale per l’evento con la presenza di rappresentanze provenienti dalla Spagna, dal Portogallo, dalla Francia, dal Belgio e dall’Olanda.

Si rivolge al Presidente della FIPSAS Ugo Claudio Matteoli il grazie dello sport calabrese per aver individuato, tra le coste della Calabria, i contesti giusti per ospitare un evento dall’enorme portata.

Fonte: CONI Calabria