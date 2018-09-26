Gli appuntamenti formativi de “La Nuova Stagione 2018” proseguono con costanza presso il salone del Comitato Regionale CONI Calabria, appassionando gli ex atleti pronti a rivolgersi al mondo del lavoro sportivo.

Gli incontri iniziati il 24 Settembre 2018 si concluderanno questo pomeriggio (26 Settembre 2018) alle ore 19:00.

Tematiche fondamentali per un approccio diretto nel mondo del lavoro sportivo quali: la gestione e l’ottimizzazione di un impianto sportivo con il docente Marco Ducci; la conoscenza delle semplici proposte di primo soccorso e la legislazione in materia di medicina sportiva con il Dott. Francesco Bilotta; il marketing strategico e operativo nel mercato dei servizi sportivi con una proposta pratica di piano marketing e piano sponsorizzazione con il docente Cristian Umbro.

Un’iniziativa fortemente apprezzata dal Presidente C.R. CONI Calabria Maurizio Condipodero fondamentale per orientare e sostenere gli Atleti nella loro scelta professionale al termine della carriera agonistica per la quale il CONI crede molto, investendo in sintonia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attuando il Programma Operativo Nazionale SPAO “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”.