CONI Calabria: le Scuole Regionali della Calabria e della Puglia danno il via alla formazione

Percorsi specifici in metodologia di allenamento e di insegnamento

Grande partecipazione per il Corso di formazione organizzato dalle Scuole Regionali dello Sport della Calabria e della Puglia a Cosenza, presso la struttura alberghiera Ariha Hotel, avviato ieri, venerdì 13 Dicembre 2019.

L’apertura dei lavori spetta ai Direttori Scientifici delle Scuole Regionali di Calabria e Puglia, Demetrio Albino e Antonio Quarto che hanno fortemente creduto in questa iniziativa, intraprendendo il percorso formativo in sinergia con le altre realtà del Sud Italia, favorendo la costruttività del confronto.

Mai prima d’ora, infatti, le SRdS si erano unite muovendosi in coesione per puntare prepotentemente alla formazione di docenti ed esperti; questo rappresenta, senza ombra di dubbio, motivo d’orgoglio per chi crede nel cambiamento.

Lo stare insieme, il confrontarsi e lo scambio continuo di idee non restano nell’astrattezza dell’utopia ma trovano concretezza in queste occasioni.

La voglia di aggiornarsi resta viva anche in prossimità delle feste natalizie, inorgogliendo ancor più, chi ha permesso di realizzare tutto questo, dai Presidenti dei Comitati Regionali della Calabria e della Puglia, Maurizio Condipodero e Angelo Giliberto, ai Segretari Regionali ed a i già citati Direttori Scientifici delle Scuole Regionali dello Sport.

Docenti ed esperti si immergono sin dal primo giorno nella formazione con percorsi specifici in metodologia di allenamento e di insegnamento, attraverso la professionalità di docenti qualificati dalla Scuola Nazionale dello Sport, continuando il proprio aggiornamento nella giornata di oggi 14 Dicembre 2019 e di domani, domenica 15.

Conclude il primo appuntamento il Presidente Condipodero soffermandosi sul desiderio di far squadra, di non arrendersi nei momenti di difficoltà, alimentando costantemente la voglia di crescere e crescere insieme, sia sul piano dirigenziale che sul piano tecnico, professionalizzando il contesto d’appartenenza, in nome dello sport.