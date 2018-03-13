Sabato 17 marzo 2018, alle ore 10.30, presso la sala del CONI di Cosenza, sita in Piazza Matteotti, si terrà il simposio: “Idee e progetti per la mobilità elettrica in Calabria”. L’evento è organizzato dalla prima associazione di Mobilità elettrica nata e con sede in Calabria, “CAL MOVING”, fondata da Luciano Luciani, Gaetano Zupo, Michele Arnoni e Natale Vinto. Saranno Presenti, oltre ai fondatori: Mario Occhiuto, Sindaco di Cosenza; Anna Laura Orrico, cofounder Tag Cosenza; Daniele Invernizzi, Presidente Nazionale eV-Now!, e Vice presidente nazionale di Tesla Owners Italia; Massimiliano Braghin, Ceo di Infinit(Y) Hub; Francesco Russo, Assessore alla Logistica Regione Calabria; Roberto Musmanno, Assessore alle Infrastrutture Regione Calabria. I lavori saranno conclusi dal Consigliere Regionale Orlandino Greco, promotore e firmatario della Proposta di Legge sulla Mobilità elettrica in Calabria.

Cal Moving: nasce l’associazione per la mobilità sostenibile

L’evento sarà anche l’occasione per la presentazione dell’associazione “Cal Moving”, che nasce con l’intento di promuovere la mobilità sostenibile, specialmente quella a propulsione elettrica, nella nostra regione e non solo, allo scopo di diffondere la conoscenza e l’utilizzo di veicoli ad impatto zero, come alternativa a quelli convenzionali. Uno degli obiettivi primari, previsto dallo statuto dell’associazione, è quello di far conoscere i vantaggi legati all’adozione di una delle forme di mobilità attualmente più sostenibili, economiche e facili da sviluppare, che possono favorire politiche e best practice per il miglioramento delle condizioni di vivibilità delle nostre città, incrementare la qualità dei trasporti, avvicinare le periferie ai centri urbani, in perfetta integrazione con i sistemi di trasporto collettivo attualmente presenti. L’associazione favorirà occasioni di confronto e sinergie tra enti pubblici e privati, imprese, associazioni e cittadini, per la diffusione e la conoscenza della propulsione elettrica e sostenibile, allo scopo di ridurre il gap che ad oggi divide la Calabria dal resto d’Italia e d’Europa.

Al termine della manifestazione si terrà un dibattito per confrontarsi con gli assessori regionali al ramo, consiglieri regionali e comunali, sindaci ed autorità, gettando le basi per l’avviamento di progetti integrati per lo sviluppo delle infrastrutture necessarie ad incrementare il numero di veicoli elettrici circolanti. Verranno altresì presentati i primi progetti e le prime iniziative imminenti nella nostra regione, in collaborazione con i rappresentanti di EV-Now, Tesla Owners Italia e Infinity-Hub, avviando un percorso per lo sviluppo sostenibile della Calabria mai immaginato sino ad ora.