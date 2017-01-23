Il Coni Point organizza la manifestazione ‘Sport è Pace’
Mercoledì 25 gennaio al centro sportivo La Pagoda la manifestazione finale del progetto Sport e Pace del Coni Point di Reggio Calabria
23 Gennaio 2017 - 14:29 | di Redazione
Si svolgerà in data 25.01.2017 presso il Centro Sportivo
“ La Pagoda “ sita in Via Frangipane n° 13 a Reggio Calabria dalle ore 8:30 alle ore 12:30 la manifestazione finale del Progetto territoriale organizzato dal Coni Point Reggio Calabria denominato “ Sport è Pace “.
Il progetto si prefigge l’obiettivo di abbattere i pregiudizi, sviluppando e migliorando il processo integrativo ed inclusivo delle diverse etnie che compongono il tessuto connettivo del territorio della Città di Reggio Calabria, nonché offrire un utile presidio di contrasto alle forme discriminanti di disgregazione sociale evocate da fenomeni di intolleranza razziale che incidono sui principi di pari dignità mediante il coinvolgimento dei minori in una serie di attività sportive che possano per un verso celebrare le qualità atletiche dei singoli e per altro verso sperimentare forme positive di sinergia interculturale.
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