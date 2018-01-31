Il progetto del Coni e del Miur riparte nelle primarie calabresi: ecco quante scuole, classi e alunni aderiscono, provincia per provincia

Ai nastri di partenza in Calabria il progetto “Sport di Classe” promosso e realizzato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Ministero dell’istruzione, delle Università e della Ricerca.

Valorizzare l’attività motoria e l’educazione fisica nelle scuole primarie, focalizzando l’attenzione sugli aspetti valoriali che la pratica sportiva racchiude in sé è l’obiettivo del progetto “Sport di Classe”, riproposto negli anni con ottimi successi.

I numeri delle adesioni in Calabria

Orgoglioso dei numeri della propria Regione il Presidente del C.R. CONI Calabria, Maurizio Condipodero, sottolinea l’importanza di un progetto dall’enorme portata; ben 517 le scuole primarie che hanno aderito, facenti riferimento a 167 Istituti, con 1449 classi e più di 28900 alunni di quarta e quinta classe.

La relazione tra il C.R. CONI Calabria, il CIP e L’ufficio Scolastico può contare su una Regione che vive con passione il rapporto con lo Sport; la Provincia nella quale si è registrata la maggiore adesione, infatti, è stata Cosenza con 558 classi (circa 11.160 alunni). A seguire le Province di Reggio Calabria con 353 classi (circa 7.060 alunni), Catanzaro con 240 classi (circa 4.800 alunni), Crotone con 158 classi (circa 3.160 alunni) e Vibo Valentia con 128 classi (circa 2.560 alunni).

I tutor calabresi e i nuovi Quaderni

Statistiche importanti che denotano l’approccio professionale all’attività motoria anche tra i Tutor calabresi, 392 candidati con un coinvolgimento di oltre 146, laureati in Scienze Motorie o diplomati ISEF, pronti ad affiancare gli insegnanti nella realizzazione delle attività motorie in palestra per un’ora alla settimana.

Servendosi dei “Quaderni di Sport di Classe”, novità di quest’edizione, tra i materiali di supporto per le attività sportive la Calabria è pronta al nuovo corso di “Sport di Classe”.