Consegna ufficiale del Parco Avventura in località Forge

«Non solo mare a Reggio Calabria. Con l’apertura del Parco Avventura in località Forge diamo un segnale chiaro che va nella direzione dello sviluppo del territorio montano del nostro Comune, tra i pochissimi in Italia a vantare al suo interno un litorale cosi straordinario dal punto di vista naturalistico a due passi da un massiccio montuoso come l’Aspromonte, di inestimabile valore paesaggistico ed ambientale». Commenta cosi il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà l’ormai imminente apertura del Parco Avventura, a due passi dalla località turistica di Gambarie d’Aspromonte, un percorso sospeso con ponti tibetani, passerelle mobili e piattaforme, immerso nella splendida natura del piccolo altopiano di Forge.

La struttura sarà consegnata domani mercoledi 17 maggio alle ore 11:00 alla presenza del Sindaco e degli Assessori del Comune di Reggio Calabria.

I quattro percorsi in sospensione

Il Parco Avventura di Forge è dotato di quattro percorsi in sospensione di diversa difficoltà per bambini e adulti, con altezze che raggiungono anche i sei metri, all’interno di un’area integrata che ospita servizi per famiglie e amanti della montagna, accessibili a tutti.

La struttura sarà attrezzata con punti ristoro e accoglienza, area benessere con sauna finlandese, fitness outdoor con tanto di Boot Camp, torri panoramiche, punti di osservazione naturalistica. Inoltre grazie alla realizzazione dei Sentieri Arcobaleno l’amministrazione Falcomatà consegna per la prima volta alla città di Reggio Calabria percorsi naturalistici privi di ogni forma di barriera architettonica che consentiranno a tutti di vivere in pieno la montagna. All’interno dei sentieri sono state inseriti percorsi odorosi e sensoriali per disabili, punti di sosta con audioguide e segnali tattili, spazi destinati alla orticoltura e alle terapie riabilitative, nonché aree attrezzate per famiglie e bambini.