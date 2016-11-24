Consegne contenitore del vetro: ora tocca agli abitanti di Pellaro

Parallelamente alle consegne dei contenitori per la raccolta differenziata porta a porta, avviate dal 17 NOVEMBRE presso l’AREA PARCHEGGIO Terminale Bus ATAM di Largo Botteghelle per gli abitanti dei quartieri di Sbarre, Ferrovieri-Gebbione e S. Giorgio extra, AVR sarà nuovamente presente in tutte quelle zone, con le consegne del contenitore verde per la raccolta del vetro. Con lo slogan “ Per non restare indietro DifferenziAMO anche il vetro !”, si sta consegnando anche un nuovo mastello di colore verde, che contribuirà al miglioramento della raccolta differenziata.

Il vetro se ben selezionato è riciclabile all’infinito, perché riciclandolo si riducono le emissioni di polveri nocive ed anidride carbonica, si tagliano i consumi di energia e si risparmiano preziose materie prime. E soprattutto perché la raccolta differenziata del vetro contribuisce a contenere i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, con benefici economici per i cittadini.

Le consegne del nuovo contenitore sono iniziate da Gallina, sino a sabato 26 novembre, infatti, si continuerà a distribuire agli abitanti del quartiere il nuovo contenitore. Mentre da lunedì 28 novembre e sino a sabato 3 dicembre, invece, ci si sposterà a consegnare presso la Sede della Circoscrizione di Pellaro, mantenendo sempre lo stesso orario di apertura, ovvero dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 . I cittadini potranno quindi richiedere gratuitamente il nuovo contenitore del vetro. I cittadini dovranno munirsi per il RITIRO GRATUITO del contenitore, della tessera sanitaria dell’intestatario utenza Ta.ri. e di un documento in corso di validità.

È possibile effettuare il ritiro anche per gli utenti non in possesso di tessera sanitaria dell’iscritto Ta.ri. purchè muniti di propria tessera sanitaria (o Codice Fiscale) e documento. Inoltre l’invito è rivolto anche alle attività commerciali che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento. Si precisa che il servizio di raccolta con questo nuovo contenitore del vetro partirà da gennaio. Sino ad allora i cittadini dovranno seguire il calendario attuale senza il mastello del vetro.

Il calendario delle consegne nelle altre zone

Inoltre informiamo tutti i cittadini che le consegne di tale contenitore continuerano nelle altre zone nei giorni indicati dal seguente calendario (passibile di modifiche):

ZONA RAVAGNESE (Sede della Circoscrizione): dal 5 al 10 dicembre 2016

ZONA ARCHI (Ex Caserma dei Carabinieri, Sede della Circoscrizione): dal 12 al 17 dicembre 2016

ZONA GALLICO (Parco della Mondialità): dal 19 al 23 dicembre 2016

ZONA CATONA (Sede Associazione “Nuova Solidarietà”): dal 19 al 23 dicembre 2016

ZONA S. CATERINA (Stazione Ferroviaria di S. Caterina): dal 19 al 23 dicembre 2016.