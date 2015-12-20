Consegne kit raccolta differenziata porta a porta a Santa Caterina

Il cammino della differenziata continua ed arriva questa volta a Santa Caterina. Dalla scorsa settimana hanno avuto inizio le consegne gratuite dei kit per la raccolta differenziata porta a porta nella zona di S. Caterina. Dal 21 al 24 dicembre continueranno presso la Scuola media “Ibico”, via Enotria – S. Caterina, dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00.

Il servizio nella zona Nord della città

Il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti che partirà anche in questa zona, andrà a completare, assieme alla vicina Archi, l’intera zona Nord della città di Reggio Calabria.

In particolare il servizio riguarderà circa 3.000 utenze circoscritte nell’area delimitata dall’autostrada, dalla tangenziale porto, dal Ponte della libertà lato sinistro (direzione mare – monti) e l’attuale limite del servizio porta a porta della ex circoscrizione di Archi. Le attrezzature fornite avranno le medesime caratteristiche di quelle già distribuite nelle altre zone di porta a porta, ovvero i mastelli dedicati alla raccolta della frazione umida e al rifiuto secco non differenziato saranno dotati di un piccolo transponder che ne permetterà la tracciabilità.

Come ritirare il kit gratuito

Tutti i cittadini dovranno munirsi per il RITIRO GRATUITO DEL KIT, della tessera sanitaria dell’intestatario utenza Ta.ri. e di un documento in corso di validità attestante la residenza nella sola zona di S. Caterina. Precisiamo che le consegne continueranno anche nelle prossime settimane.

È possibile effettuare il ritiro anche per gli utenti non in possesso di tessera sanitaria dell’iscritto Ta.ri. purchè muniti di propria tessera sanitaria (o Codice Fiscale) e documento attestante la residenza nella zona oggetto del servizio. Inoltre l’invito è rivolto anche alle attività commerciali che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento.

Per qualsiasi informazione sono attivi l’indirizzo email igiene.reggio@avrgroup.it, il numero 0965/415001 e la pagina Facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria.

VI ASPETTIAMO… INSIEME POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA!