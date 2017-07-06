Consigli di stile al maschile per l’estate 2017

È finalmente arrivata l’estate e con essa la tanta temuta prova costume. Se per noi donne ormai è una consuetudine che si ripete ogni anno, gli uomini come si comportano al riguardo?

Negli ultimi anni si è sviluppata sempre di più la tendenza maschile a curare il proprio corpo, alle volte anche troppo eccessiva. Gli uomini hanno iniziato a mettere la crema antirughe sul viso, depilarsi, farsi le sopraciglia e la barba, in voga lunga ma iper curata, andare in palestra per curare il proprio aspetto fisico e tenersi in forma.

Tutto questo coincide con una maggiore attenzione anche nei confronti della moda.

Il costume da bagno: breve storia ed evoluzione

I costumi da bagno sono quei capi cui non si può rinunciare, se ne comprano pochi e si è disposti a spendere di più per avere quello più bello della spiaggia. I costumi non sono sempre stati così minimalisti, ma avevano come scopo quello di non mostrare troppe parti del corpo, erano simbolo di estrema eleganza che difatti non coincideva con il nudo, considerato volgare e scandaloso. È negli anni 50’ che il costume inizia a ridursi ed arrivano il boxer, gli slip e i bikini. Ad oggi abbiamo una grande varietà di modelli, sia striminziti che mostrano tante parti del corpo sia in stile retrò, un po’ più casti.

Qual è la moda del beach wear 2017 al maschile?

Zalando ha pubblicato un’interessante guida per acquistare il costume più adatto ad ogni tipologia di fisico. I modelli più in voga sono i boxer, leggermente aderenti per gli uomini con il fisico più curato; i bermuda adatti a ogni stile e ad ogni fisico, grazie all’elastico in vita, nascondono bene la pancetta; il costume da Surf, leggermente più lungo, fino al ginocchio, consente libertà di movimento e protegge da eventuali cadute; e infine gli slip, modello retrò e ideali per raggiungere un’abbronzatura perfetta. In alternativa, un’interessante varietà di modelli e fantasie è offerta da Calzedonia con una collezione che offre risposte a vestibilità diverse e gusti anche fuori dall’ordinario.

Possiamo scegliere tra l’intramontabile tinta unita, la fantasia con piccoli disegni come pois, barchette, ancore o fenicotteri, ormai diventati il simbolo di questa estate 2017. Lo stile Miami, floreale e colorato dona eleganza e charme alle vostre giornate in barca. Non possono mancare i costumi con il logo, per chi ama apparire e mostrare le firme preferite.

Dopo aver scelto il costume che meglio vi si addice e la fantasia che più vi piace, abbinate una bella camicia possibilmente a tinta unita, meglio ancora se bianca, per far risaltare l’abbronzatura dorata. Scegliete un paio di Havaianas che non vanno mai fuori moda, colorate o con una fantasia spiritosa come nel caso della nuova collezione dedicata al sushi.

In alternativa, perfette per qualsiasi tipo di abbinamento sono le Espadrilles, vero must dell’estate che potete utilizzare anche per una bella passeggiata nelle vie del centro della città o sul lungo mare! E per quel tocco in più non dimenticate un paio di occhiali da sole Ray Ban, cool e colorati.

Ora siete pronti per la vostra vacanza 2017!