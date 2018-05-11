“La Regione deve procedere con urgenza al trasferimento dei fondi relativi al trasporto pubblico locale in favore della Città di Reggio Calabria”.

Lo afferma in una dichiarazione il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alessandro Nicolò.

L’interrogazione e il decreto del Ministero dei Trasporti

Nicolò, che sul tema ha depositato una interrogazione a risposta scritta, sollecita “l’applicazione da parte della Giunta regionale del decreto del Ministero dei Trasporti dello scorso mese di gennaio con cui viene stabilito che i fondi per l’esercizio ordinario del Trasporto pubblico locale siano concessi con cadenza mensile ed in anticipo alle prestazioni erogate. Il Trasporto pubblico locale – prosegue Alessandro Nicolò – rappresenta una delle note dolenti delle infrastrutture di servizio al cittadino, tenuto conto che nel tempo si sono determinati gravissimi ritardi e invecchiamento dei mezzi, questioni che hanno impoverito i collegamenti e la possibilità per migliaia di persone, soprattutto studenti ed anziani, di potersi muovere efficacemente sul territorio. Peraltro – dice ancora Nicolò – appare sotto gli occhi di tutti la vetustà e l’insufficienza dei pullman in tutto il territorio di Reggio Calabria, nonostante l’entrata in servizio di alcuni nuovi mezzi, indici che segnano negativamente sia l’efficienza del servizio che la sicurezza stessa dei cittadini trasportati e degli operatori del settore. I ritardi con cui vengono trasferiti i fondi a Reggio Calabria, che ricordiamo è l’area urbana più densamente popolata di tutta la regione con un territorio che si estende longitudinalmente allo Stretto di Messina per oltre 25 chilometri, da nord a sud, impediscono di fatto una coerente ed efficace programmazione dei servizi con notevole danno per la popolazione.

Si auspica che la Giunta regionale – conclude Nicolò – provveda con urgenza a mettere a regime l’erogazione dei finanziamenti per Reggio Calabria, consentendo così l’efficacia e la qualità di un servizio importante per tutta l’area urbana”.