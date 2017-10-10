Il consigliere Filippo Quartuccio, promotore del provvedimento in Commissione, definisce il regolamento su diritti degli animali e randagismo 'utile e innovativo'

«Finalmente anche Reggio Calabria ha il suo regolamento per i Diritti degli Animali e per la prevenzione dell’odioso fenomeno del randagismo. Con l’approvazione del testo in Commissione, licenziato all’unanimità, e con la successiva approvazione in Consiglio Comunale, la nostra Città si doterà di uno strumento utile e innovativo per la tutela degli animali da affezione che fanno parte della vita quotidiana di migliaia di famiglie reggine». E’ quanto dichiara in una nota il consigliere Filippo Quartuccio, promotore del provvedimento in Commissione Statuto e Regolamenti.

«Il nuovo regolamento – ha aggiunto Quartuccio – ci consentirà di fornire indicazioni specifiche per lo sviluppo di un corretto rapporto tra gli animali e gli esseri umani, tutelando gli animali e definendo le regole anche per i cittadini, purtroppo spesso rei di comportamenti ben lontani dal rispetto di esseri viventi incolpevoli».