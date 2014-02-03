Consiglio degli Studenti della Mediterranea: Maria Rosaria Tassone è la vicepresidente del dipartimento Agraria

Consiglio degli Studenti della Mediterranea: Al DipartimentoAgraria la vicepresidenza con Maria Rosaria TassoneE’ Maria Rosaria Tassone la nuova vice al Consiglio degli Studentidell’Università “Mediterranea”. Già Consigliere in seno al Dipartimento diAgraria, la studentessa, iscritta al terzo anno del corso di studi inScienze e Tecnologie Agrarie, è stata eletta all’unanimità dai 21 componentidel CdS nel corso della seduta svoltasi Mercoledì 29 Gennaio presso il lottoD del nostro Ateneo.

Iscritta all’associazione Ares, la Tassone, ha ottenuto due grandi primatinella storia dell’ Ateneo; si tratta infatti non solo della prima caricafemminile sugli scranni delle rappresentanze studentesche della Mediterraneada decenni ma anche la prima volta che Agraria riesca ad ottenere una caricadi tale spessore al CdS.La candidatura della Tassone è stata fortemente voluta da Pietro Borrello,ex consigliere del Dipartimento di Agraria, e dall’associazione Ares,diretta espressione del rappresentante al CUS Fabio Celi, a testimonianzadell’ampia condivisone della proposta.

Il neo vicepresidente dichiara “La mia candidatura è stata frutto di unprogetto politico iniziato a Ottobre del 2012, un progetto partito dal bassoche ha avuto ed ha come prerogativa quella di mettersi al servizio deglistudenti e dell’intero Dipartimento, lasciando da parte gli obiettivipersonali e ponendo come obbiettivo principale il benessere comune. Pensoche Agraria nonostante sia considerata un piccolo dipartimento abbiadimostrato di avere un grande carattere e di essere stata fondamentale nellediverse occasioni di voto che si sono presentate durante il 2012/2013pertanto apprezzo molto che l’Ateneo abbia tenuto conto di questo e si siadimostrato disponibile e felice di premiare questo piccolo-grande nucleo distudenti. Sono orgogliosa e soddisfatta di aver raggiunto questo obbiettivoconcordato ed appoggiato dall’associazione Ares e dall’ex consigliere diDipartimento Pietro Borrello, che non hanno mai smesso di credere in me,portando avanti la mia candidatura senza mai esitare, pertanto colgol’occasione per ringraziarli ufficialmente. Sono pronta a compiere il miodovere, difendendo i diritti degli studenti di tutto l’Ateneo e rimanendosempre a disposizione per tutti coloro che ne abbiano bisogno. Sonoentusiasta e ben lieta di intraprendere questo percorso con gli altriconsiglieri del CdS e col neo Presidente Cassalia con l’auspicio di unaefficiente, duratura e fruttuosa collaborazione”I migliori auguri a Maria Rosaria, perché possa svolgere un buon lavoroassieme al neo Presidente Cassalia e a tutto il CdS e possa rappresentare almeglio gli studenti di Agraria e dell’intero Ateneo.