Reggio, rete dei ristoranti tipici della Calabria Greca: accordo tra Metro City e Regione

Si è tenuta a Palazzo Corrado Alvaro una nuova seduta del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. L’assise, guidata dal Sindaco Metropolitano Francesco Cannizzaro, si è conclusa con l’approvazione unanime di tutti e sei i punti previsti all’ordine del giorno.

Bilancio e patrimonio, approvate tre variazioni

Un’attenzione specifica è stata dedicata nella prima fase dei lavori al comparto economico-finanziario e alla gestione del patrimonio. Il Consiglio ha infatti ratificato all’unanimità tre variazioni al Bilancio di Previsione 2026/2028.

Le prime due, illustrate in aula dal Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio Giuseppe Mezzatesta, riguardano rispettivamente una variazione a saldo zero per garantire la copertura assicurativa globale dei fabbricati dell’Ente, per un importo di 90 mila euro, ed una seconda variazione, di circa 4 mila euro, relativa al capitolo degli oneri e sanzioni amministrative.

Via libera anche a una terza variazione tecnica, relazionata dal Dirigente Crupi, che ha consentito l’applicazione della quota di avanzo accantonato necessaria per coprire le indennità di risultato del personale dirigente dell’Ente.

Ristoranti tipici della Calabria Greca, investimento da 300 mila euro

Sul fronte dello sviluppo, della valorizzazione del territorio e delle attività produttive, l’Assemblea ha approvato l’attuazione della convenzione tra la Regione Calabria e la Città Metropolitana (intervento A.P.Q. F 2.6) mirata a sostenere la rete dei ristoranti tipici della Calabria Greca.

Il provvedimento, illustrato in aula dalla Dirigente Alessandra Sarlo, sblocca un investimento complessivo di circa 300 mila euro, con l’assunzione di un onere di garanzia che rappresenta l’atto propedeutico indispensabile per ricevere il primo anticipo del 50% da parte della Regione Calabria e dare così formale avvio all’iter degli investimenti.

Sempre in ambito di valorizzazione delle specificità territoriali, il Consiglio ha approvato la variazione di bilancio, illustrata dalla Dirigente Maria Teresa Scolaro, per il trasferimento delle somme dalla Regione Calabria per finanziare le attività legate al rilascio del tesserino per la ricerca dei funghi ed i relativi corsi, complessivamente 19 per questa annualità.

Scuola, approvato il dimensionamento per il 2027-2028

Attenzione, infine, è stata rivolta al mondo della scuola e della formazione. A chiusura dei lavori, il Consiglio ha approvato all’unanimità il Dimensionamento per la rete scolastica della Città Metropolitana per l’anno scolastico 2027-2028 e il relativo Piano dell’Offerta Formativa.

La proposta, illustrata dalla Dirigente del Settore Maria Teresa Scolaro, ha recepito gli esiti del tavolo regionale e punta ad una sostanziale invarianza dell’offerta formativa e delle autonomie scolastiche.

Un minuto di silenzio per le vittime dell’incidente sulla Jonio-Tirreno

Al termine della seduta il sindaco metropolitano, Francesco Cannizzaro, ha proposto un minuto di silenzio, osservato dall’aula, per le vittime dell’incidente stradale avvenuto quest’oggi sulla strada statale 682 “Jonio-Tirreno”, nel territorio di Rosarno.