Reggio, insediato il nuovo Consiglio dei Periti Industriali: Porgo riconfermato Presidente
La composizione del nuovo direttivo e gli obiettivi per il futuro
14 Novembre 2025 - 09:52 | Comunicato Stampa
In data 12 novembre 2025 si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, a seguito di elezioni svoltesi nel mese di ottobre.
La composizione del nuovo Consiglio
Il nuovo Consiglio risulta così composto:
- P.I. Angelo Porgo – Presidente (riconfermato)
- P.I. Fabio dott. Mucciola – Segretario (riconfermato)
- P.I. Giuseppe Scrivo – Tesoriere (riconfermato)
- P.I. Salvatore Scarfò – Consigliere (riconfermato)
- P.I. Domenico dott. Panetta – Consigliere (riconfermato)
- P.I. Daniele Megalizzi – Consigliere (riconfermato)
- P.I. Antonino Campolo – Consigliere (nuovo eletto)
Gli obiettivi del nuovo Direttivo
Con l’insediamento del nuovo Direttivo, l’Ordine rinnova il proprio impegno a promuovere e tutelare la professione del Perito Industriale, sostenendo la crescita tecnica, etica e culturale degli iscritti, nel segno della continuità e dell’innovazione.
Il Consiglio intende inoltre rafforzare la collaborazione con le istituzioni, il mondo del lavoro e della formazione, al fine di contribuire concretamente allo sviluppo del territorio e alla valorizzazione delle competenze professionali.