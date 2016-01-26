Consorzi per l’internazionalizzazione, Al via il nuovo bando

Confindustria Reggio Calabria informa che il ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il nuovo bando riservato ai Consorzi per l’internazionalizzazione (decreto direttoriale 29 dicembre 2015).

A darne notizia, in un comunicato, è l’associazione degli industriali reggini, evidenziando l’importanza di uno strumento che prevede contributi a fondo perduto per le aggregazioni (consorzi e società consortili già costituiti al momento della presentazione della domanda) che comprendono almeno cinque piccole e medie imprese consorziate. Tali aggregazioni devono avere come mission quella di sostenere le PMI nei mercati esteri, favorire la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi, incrementare la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i consumatori internazionali e contrastare il fenomeno dell’italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari.

Progetti finanziabili e contributi

I progetti di internazionalizzazione finanziabili – spiega Confindustria Reggio Calabria – sono quelli di valore non inferiore a 50.000 euro e non superiori a 400.000 euro per un contributo massimo del 50% delle spese sostenute, realizzati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016, che vedono coinvolte in tutte le sue fasi, almeno 5 PMI consorziate provenienti da almeno tre diverse regioni italiane, appartenenti allo stesso settore o alla stessa filiera.

Particolarmente ampio risulta poi il panorama delle iniziative agevolabili tra le quali figurano le partecipazioni a fiere e saloni internazionali; eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche; show-room temporanei (massimo 6 mesi); incoming di operatori esteri; incontri bilaterali fra operatori esteri e all’estero; workshop e seminari in Italia con operatori esteri e all’estero; azioni di comunicazione sul mercato estero; attività di formazione specialistica per l’internazionalizzazione, destinata esclusivamente alle imprese partecipanti al progetto.

Scadenza e modalità di presentazione

Le domande di accesso ai contributi devono essere presentate esclusivamente tramite pec, entro e non oltre il 15 febbraio 2016. Per il 2016 sono stati stanziati 3 milioni di euro a favore dei consorzi multiregionali. Confindustria Reggio Calabria si fa promotore della costituzione di uno o più consorzi di filiera.