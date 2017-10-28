Consorzio bonifica: convocati gli Stati Generali per la Diga del Melito

Lunedì prossimo 30 ottobre alle ore 15,30 a Catanzaro, nella sede del Consorzio di Bonifica in via Veraldi, 12 si terranno gli attesi “Stati Generali” per la Diga sul fiume Melito.

“Ci saranno insieme al Consorzio i protagonisti del territorio – sottolinea il Presidente del Consorzio Grazioso Manno – cittadini, sindaci, consiglieri regionali, parlamentari, organizzazioni agricole, sindacati, associazioni, categorie produttive, consorzi di bonifica, ordini professionali. Il Presidente Manno, fermo fautore della battaglia per il rifinanziamento e realizzazione di questa fondamentale infrastruttura, annuncia iniziative clamorose. Gli Stati generali che abbiamo convocato – dichiara Manno – devono rafforzare gli elementi positivi che stanno emergendo per il rifinanziamento e realizzazione della Diga con una carica di straordinaria autorevolezza, compattezza e solidità, per il raggiungimento di un obiettivo comune che può fare solo il bene della Calabria.

“È un momento decisivo – continua – e ci sono tutte le condizioni per inserire nella “Legge di Bilancio”, che il Parlamento si accinge a discutere e approvare, il rifinanziamento della Diga all’interno della volontà anticipata anche da Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni di prevedere, come misura di contrasto alla siccità, un investimento pluriennale su medi, piccoli e grandi invasi, proposta peraltro portata avanti autorevolmente dall’ANBI Nazionale