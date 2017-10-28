City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Consorzio bonifica: convocati gli Stati Generali per la Diga del Melito

Lunedì 30 ottobre a Catanzaro, nella sede del Consorzio di Bonifica, il presidente Manno riunisce i protagonisti del territorio per il rifinanziamento della Diga

28 Ottobre 2017 - 12:55 | di Eva Curatola

Il cantiere della Diga del Melito

Lunedì prossimo 30 ottobre alle ore 15,30 a Catanzaro, nella sede del Consorzio di Bonifica in via Veraldi, 12 si terranno gli attesi “Stati Generali” per la Diga sul fiume Melito.

“Ci saranno insieme al Consorzio i protagonisti del territorio – sottolinea il Presidente del Consorzio Grazioso Manno – cittadini, sindaci, consiglieri regionali, parlamentari, organizzazioni agricole, sindacati, associazioni, categorie produttive, consorzi di bonifica, ordini professionali. Il Presidente Manno, fermo fautore della battaglia per il rifinanziamento e realizzazione di questa fondamentale infrastruttura, annuncia iniziative clamorose. Gli Stati generali che abbiamo convocato – dichiara Manno – devono rafforzare gli elementi positivi che stanno emergendo per il rifinanziamento e realizzazione della Diga con una carica di straordinaria autorevolezza, compattezza e solidità, per il raggiungimento di un obiettivo comune che può fare solo il bene della Calabria.

“È un momento decisivo – continua – e ci sono tutte le condizioni per inserire nella “Legge di Bilancio”, che il Parlamento si accinge a discutere e approvare, il rifinanziamento della Diga all’interno della volontà anticipata anche da Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni di prevedere, come misura di contrasto alla siccità, un investimento pluriennale su medi, piccoli e grandi invasi, proposta peraltro portata avanti autorevolmente dall’ANBI Nazionale

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Melito Porto Salvo Attualità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?