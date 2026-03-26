Nuovo appuntamento al Medinblu con il ‘Contenitore di Idee’

Nell’ambito della rassegna “Contenitore di Idee” sabato 28 marzo alle ore 17.00, faremo un viaggio tra mito, scienza e arte nel cuore del Mediterraneo. È questo il filo conduttore dell’incontro in programma al Medinblu nello scenario suggestivo dello Stretto, luogo unico dove storia, energia e visione del futuro si intrecciano.

Ad aprire il percorso sarà il ritorno al fascino del mito con Fulvio Cama. Musicista e ricercatore, accompagnerà il pubblico in un percorso sensoriale tra le leggende di Scilla e Cariddi, restituite attraverso il linguaggio della musica, capace di evocare il respiro e la forza del mare.

Il dialogo proseguirà sul piano scientifico con il professor Felice Arena, ordinario di Costruzioni marittime presso il Dipartimento DICEAM dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, componente della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi presso il Dipartimento della Protezione Civile e direttore del Laboratorio naturale di ingegneria marittima NOEL. Al centro del suo intervento il moto ondoso e le sue potenzialità: un progetto innovativo prevede l’installazione di dispositivi capaci di convertire l’energia delle onde in energia elettrica, attraverso una tecnologia avanzata e replicabile. Una prospettiva che rappresenta una possibile rivoluzione in campo ingegneristico e che pone la sostenibilità come leva concreta di sviluppo per il territorio.

A chiudere l’incontro sarà l’intervento di Silvio Mavilla, protagonista con la sua mostra di pittura digitale. L’artista guiderà il pubblico in una riflessione sull’evoluzione dello scatto fotografico tradizionale, oggi trasformato in una forma di arte contemporanea riproducibile. Le sue opere offrono una visione onirica del paesaggio marino, in cui la tecnologia diventa strumento espressivo capace di reinterpretare colori e atmosfere del mare. La mostra di Silvio Mavilla, sarà inaugurata per l’occasione e sarà visitabile fino al 26 aprile.