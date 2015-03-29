Il contest fotografico #UNESCOinsensostretto

L’associazione Calabresi Creativi ed il Club di Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano hanno indetto un contest fotografico attraverso il social network Instagram dal titolo #UNESCOinsensostretto. Il contest nasce per promuovere l’inserimento dello Stretto di Messina nella World Heritage List dell’Unesco anche attraverso le tecnologie digitali.

Il contest ha ottenuto il patrocinio delle amministrazioni comunali di Messina, Reggio Calabria, Villa San Giovanni (RC) e del Parco Nazionale dell’Aspromonte. Inoltre si avvale della collaborazione della Mangiatorella S.p.A.

Gli obiettivi del contest

L’obiettivo è promuovere una partecipazione individuale, semplice e diretta, volta a testimoniare come ciascuno percepisce il valore dell’area dello Stretto nell’ottica della conservazione, della tutela, della valorizzazione e della salvaguardia finalizzata ad ottenere il suo inserimento tra i siti patrimonio dell’Umanità.

Inoltre, il progetto è teso a perseguire i seguenti obiettivi specifici: promuovere il senso di appartenenza della comunità locale al proprio territorio; divulgare educazione e rispetto dell’ambiente circostante; diffondere l’integrazione all’interno dell’Area dello Stre5o; rinforzare il valore turistico dell’Area dello Stretto.

Come partecipare e scadenza

Il concorso è aperto a tutti e non ci sono limiti al numero di scatti che ogni concorrente potrà far partecipare al contest. Le foto devono essere pubblicate su Instagram ed essere taggate con tutti gli hashtag #UNESCOinsensostretto; #tesoroitalia. Il termine ultimo per l’upload delle foto sarà il 20 maggio, in occasione della Giornata Europea del Mare.

Al termine saranno nominate 3 foto vincitrici sulla base: Pubblico. scatto più votato dal pubblico della rete; mare, foto selezionata dalla giuria, scattata dalla costa, dal mare dalle colline e dalla montagna; Montagna, foto selezionata dalla giuria, scattata o dalle collina o dalla montagna