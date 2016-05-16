Continua l’impegno di Idea Calabria per il decoro del territorio

Continua senza soste l’impegno di “Idea Calabria” per togliere dal degrado il territorio comunale di Reggio Calabria.

Grande l’entusiasmo e la partecipazione dei militanti che ancora una volta generosamente si sono concentrati nella periferia nord della città e precisamente nella Frazione di Sambatello. Uno dei temi fondamentali del nostro movimento è quello di rigenerare il territorio ed in particolare, come è successo a Sambatello, restituire alla comunità e nel caso specifico ai bambini uno spazio che a causa del degrado e dell’incuria era in condizioni di totale abbandono.

L’intervento dei militanti in via Mario Cagliostro

Dopo le numerose segnalazioni inoltrate anche all’amministrazione comunale, che sul tema del decoro urbano è responsabile, e dopo una vana attesa di un intervento risolutore, i ragazzi di “idea Calabria” sollecitati dal referente di zona Natale Corsaro, si sono dati appuntamento, presso Via Mario Cagliostro (Rione Palazzine), per avviare un’azione di riqualificazione della piazzetta attrezzata.

Grande è stato l’entusiasmo dei partecipanti e l’accoglienza che la comunità locale ha riservato, increduli nel vedere restituito al pubblico utilizzo una così importante porzione di territorio.

Il gradimento dei bambini

In particolare i bambini hanno apprezzato questo intervento e da subito, hanno preso possesso di quanto a loro dedicato che, per l’indolenza e la sufficienza di questa amministrazione comunale ad oggi non poteva essere utilizzato.

A conclusione dei lavori l’appagamento e la soddisfazione per questo ulteriore risultato raggiunto sono stati coronati da un ottimo caffè offerto dai residenti di Sambatello, che finalmente si sono sentiti presi in considerazione dalla politica locale, ritornando così a credere che ancora oggi i valori e persone impegnate nel sociale sui quali poter contare, esistono.