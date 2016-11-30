Continua il percorso artistico di Negr Art e Alex Gallo

Arte, poesia e mitologia classica nel terzo capitolo sui quattro elementi: venerdì 2 dicembre alla Villetta De Nava con visita guidata della mostra

L’incontro tra bellezza e conoscenza dà origine all’arte, e il verso poetico è il trait d’union tra questi due elementi.

Nasce su questa premessa “Sensus et Natura”, la terza interpretazione artistico-letteraria sui quattro elementi ad opera dell’artista reggino Angelo De Masi, studente dell’Accademia delle Belle Arti, amante della carta, della mitologia classica e della possibilità che essa offre di rispondere – o porre – domande agli uomini, tradotta in ritratti che rilucono dei mille risvolti della psiche umana.

Questo appuntamento culturale della mostra “ELEMENTS”, che chiude la prima tappa del percorso artistico di Negr Art e Alex Gallo, si svolgerà venerdì 2 dicembre 2016 alle ore 9:30presso la “Villetta De Nava”, e si concluderà con la visita guidata dell’esposizione in corso da parte degli artisti a tutti i presenti.