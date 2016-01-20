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Continuano i percorsi di alternanza scuola-lavoro nei licei

Dopo l'istituto Piria e il Liceo Artistico, la Giunta avvia l'alternanza scuola-lavoro anche con il Liceo Classico Campanella, alla Biblioteca comunale

20 Gennaio 2016 - 13:19 | di Federica Geria

Studenti dei licei in percorsi di alternanza scuola-lavoro con il Comune di Reggio Calabria

Dopo l’Istituto Tecnico Raffaele Piria e il Liceo Artistico Statale M. Preti / A. Frangipane, la Giunta comunale ha deliberato l’avvio di percorsi di alternanza scuola-lavoro con il Liceo Classico statale “T. Campanella”.

Attraverso questa convenzione, gli studenti potranno effettuare tirocini di alternanza scuola-lavoro presso la Biblioteca Comunale di P. De Nava.

Il progetto dal titolo “Il libro come fonte di conoscenza e lavoro”, prevede una serie di attività volte alla valorizzazione del patrimonio storico-bibliografico e gli studenti potranno acquisire maggiore consapevolezza relativamente alle proprie vocazioni personali ed ai propri interessi.

«Le pratiche della buona scuola, passano anche da queste iniziative. L’alternanza scuola-lavoro, consente agli studenti di venire inseriti nel mondo del lavoro, di acquisire le competenze professionali, coinvolgendoli da subito nella vita della città». È quanto dichiarato dal sindaco Giuseppe Falcomatà.

«Una buona Amministrazione punta al coinvolgimento delle forze positive presenti in città ed è quello che questa Amministrazione sta facendo fin dal suo insediamento – ha concluso il primo cittadino – tutto questo servirà agli studenti per responsabilizzarsi, mettere a frutto i loro studi e le loro competenze, arricchendo con la pratica, la formazione acquisita in aula».

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