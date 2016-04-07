Continuano i successi degli alunni dell’Istituto ‘Carducci – V. da Feltre’
Dal Premio Mia Martini ai Giochi Matematici fino alle Olimpiadi di Grammatica: i risultati degli alunni dell'Istituto comprensivo reggino
07 Aprile 2016 - 14:22 | di Redazione
Gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Carducci – V. da Feltre” di Reggio Calabria continuano a mettersi in gioco e a raccogliere significativi successi in concorsi di particolare rilevanza nell’ambito della musica e in competizioni quali i Giochi di Matematica e le Olimpiadi di Grammatica.
Le audizioni del Premio Mia Martini 2016
Ben quindici ragazzi dell’Istituto hanno accolto l’invito a partecipare alle Audizioni del Premio Mia Martini 2016, prestigioso Concorso Nazionale nato più di 20 anni fa in ricordo dell’artista calabrese scomparsa. Preparati dalle loro docenti di Musica e carichi di tanto entusiasmo, gli allievi del “Carducci – V. da Feltre” hanno affrontato questa esperienza che li ha messi a dura prova davanti a un pubblico attento e competente e sotto gli occhi (e le orecchie) di una giuria formata da musicisti di spessore ed esperti giornalisti. Le audizioni si sono svolte al Cine -Teatro DLF di Reggio Calabria e gli allievi scelti per la prima sezione (04-13 anni) sono stati: Gabriele Pellegrino (II A scuola Sec. I grado), Sarah Praticò (II A scuola Sec. I grado), Greta Pati (III F scuola Sec. I grado), Sara Suraci (I A scuola Sec. I grado). Per la seconda sezione (14-45 anni) è stata apprezzata la voce di Nicole Polimeni (III B scuola Sec. I grado). I cinque prescelti, avendo superato la prima fase del Concorso, passeranno alle successive prove a livello regionale prima e nazionale dopo, concorrendo per i posti della fase finale radiofonica e televisiva nella quale si procederà alla consegna dell’ambito premio.
Dalla musica alla matematica. Nell’ambito dei Giochi Matematici del Mediterraneo gli alunni Marco Carbone (I H scuola Sec. I grado), Nicola Morante (II B scuola Sec. I grado), Emanuele Ricco (III F scuola Sec. I grado) si sono classificati al primo posto per le rispettive categorie S1, S2, S3 e gli stessi allievi, insieme ad altri, si sono ben posizionati nell’ambito dei Giochi Matematici Internazionali dell’Università Bocconi. Al primo posto Marco Carbone (I H – categoria C1), Nicola Morante (II B – categoria C1), Enrica Iannelli (II H – categoria C1), Francesco Falcone (II B – categoria C1), Erica De Maria (II B – categoria C1), Giorgio Tedesco (I D – categoria C1), Manuel Princi (I B – categoria C1), Emanuele Ricco (III F – categoria C2).
Successo analogo è stato registrato dagli allievi Francesco Polimeni e Giovanni Siciliano di III B, Gabriele Postorino e Valerio Barillà di III D, Gabriele Nucara di III F, della scuola Secondaria di I grado dell’Istituto, che hanno vinto la sfida provinciale contro l’I.C. “Gioiosa Jonica- Grotteria” e l’I.C “Galluppi Collodi Bevacqua” delle Olimpiadi Nazionali di Grammatica Italiana indette dalla FORMAC.
“La nostra Scuola – ha dichiarato con soddisfazione il Dirigente Scolastico dell’I.C. “Carducci – V. d Feltre” Lilly Manganaro – dà spazio a tutte le potenzialità degli allievi perché ciascuno abbia la possibilità di esprimere le proprie abilità, le stesse abilità che permetteranno loro di costruirsi il miglior futuro possibile”.
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