Conto alla rovescia per l’avvio dei saldi invernali. Il countdown è ormai agli sgoccioli in tutta l’Italia, in Calabria la corsa agli sconti partirà venerdì 5 gennaio.

La campagna di offerte e promozioni avrà una lunga durata, forse fino al mese di febbraio, ma nel frattempo cresce l’attesa sia da parte dei commercianti che degli avventori che sperano di fare qualche affare.

Al centro del mirino ancora una volta è la moda. I consumatori approfitteranno infatti dei saldi invernali per rinnovare il guardaroba. Capi d’abbigliamento e calzature saranno la merce più gettonata ma una consistente quota del budget sarà destinato anche al settore dell’elettronica.

La spesa media che le famiglie destineranno all’acquisto di merce in sconto, secondo una rilevazione realizzata da Confcommercio, oscillerà tra i 150 e i 200 euro e sarà prevalentemente indirizzata all’acquisto di prodotti di qualità medio-alta.

Mani ai portafogli dunque, i saldi stanno per arrivare!