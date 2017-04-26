‘Il contrasto alla criminalità e al terrorismo’, a Palmi il seminario

Il 27 aprile dalle 14.30 alla Casa della Cultura di Palmi un seminario formativo sui mezzi di ricerca della prova, riservato a magistrati, forze di polizia e personale della giustizia

La rivista professionale “Sicurezza e Giustizia” ha organizzato, con la collaborazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi e con il patrocinio del Comune di Palmi, un seminario formativo dai profili tecnici-operativi:

Il contrasto alla criminalità e al terrorismo:

i mezzi di ricerca della prova

nelle nuove tecnologie di comunicazione.

Il seminario si svolgerà giorno 27 aprile 2017 dalle 14,30 alle 19,30 presso la Casa della Cultura di Palmi.

Dopo il saluto di benvenuto del Dott. Giovanni Barone, Sindaco della città di Palmi, interverranno il Dott. Ottavio Sferlazza, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, l’Ing. Giovanni Nazzaro, direttore della rivista “Sicurezza e Giustizia e Presidente di ELLIS, Armando Frallicciardi, vice-presidente di ELLIS, e il Dott. Roberto Origlia, responsabile della Business Unit AG di IPS SpA.

L’evento, per i temi trattati, è rivolto esclusivamente ai Magistrati, alle Forze di Polizia e al Personale Amministrativo della Giustizia.