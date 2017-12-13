Convegno formativo con l’UICI all’Istituto Magistrale ‘Gullì’
Venerdì 15 dicembre alle 9 al Gullì il convegno dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti con la FAND sulla Carta internazionale dei diritti dei disabili
13 Dicembre 2017 - 16:06 | di Eva Curatola
L’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti (UICI) di Reggio Calabria con la FAND organizza per venerdì 15 p.v. alle ore 9,00 un convegno all’Ist. Magistrale “T. Gulli” di Reggio Calabria dal titolo “Carta Internazionale dei Diritti dei disabili: attualità e prospettive”.
L’incontro si inserisce nell’ambito delle giornate sui diritti dei cittadini disabili, che nel mese di dicembre vengono ricordate, precisamente il 3 e il 10 dicembre come momenti non episodici, ma che devono radicarsi profondamente nella società.
Al convegno interverranno il Dirigente Scolastico dell’Ist. Magistrale Prof. De Santi, il Presidente dell’UICI Dott. Paolo Marcianò, il Presidente della FAND Prof. Barillà e come relatore il Prof. Domenico Marino, docente di Politica Economica all’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Fonte: Il Presidente UICI RC – Dott. Paolo Marcianò
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