Convegno ‘Opportunità di partnership con i paesi in via di sviluppo’

E’ in programma domani, giovedì 25 maggio alle ore 14,30, nel salone di Confindustria Reggio Calabria (via del Torrione, 96), il convegno dal titolo: “Opportunità di partnership con i Paesi in via di sviluppo” organizzato da Confindustria Reggio Calabria e Unido (United Nations Industrial Development Organization). Quest’ultima è l’organizzazione delle Nazioni Unite specializzata nell’incremento delle attività industriali dei Paesi membri.

L’iniziativa metterà al centro del dibattito gli interventi promossi dall’Unido per la promozione e la cooperazione industriale tra imprese italiane e quelle nei Paesi in via di sviluppo e le connesse forme di partenariato aziendale, matchmaking, assistenza alle negoziazioni, identificazione delle fonti finanziarie e join venture.

All’incontro prenderanno parte Filippo Arecchi, vicepresidente di Confindustria Reggio Calabria, Saverio Anghelone, assessore alle Attività produttive del Comune di Reggio Calabria, Mariella Costantino, referente sportello Internazionalizzazione Confindustria Reggio Calabria e Francesco Pallocca, Investment promotion Expert Unido.