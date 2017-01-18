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Convegno UGDCEC, ‘L’organismo di composizione della crisi e le funzioni sociali’

Primo appuntamento del programma di formazione 2017 dei giovani commercialisti, aperto a tutti e gratuito

18 Gennaio 2017 - 10:43 | di Vincenzo Comi

Locandina del convegno UGDCEC sull'organismo di composizione della crisi

Il presidente dell’UGDCEC di Reggio Calabria dott. Francesco Caridi è lieto di presentare il primo convegno del programma di formazione 2017, con la partecipazione ed il patrocinio del neo insediato ODCEC di RC con il Presidente Dott. Stefano Poeta, dell’Aiga di RC, dell’UGDCEC di Palmi, dell’Unione Nazionale Consumatori, della Conferderazione Italiana Agricoltori e dell’associazione Attendiamoci Onlus.

Il convegno dal titolo “L’Organismo di Composizione della Crisi e le funzioni sociali” tratterà temi di grande attualità come il sovra indebitamento legge 3/2012 (cd legge salva suicidi).

Interverrano:

Dott. Stefano Sofi, Referente OCC di RC

Dott. Raffaele Lo Prete ed Andrea Ferrari, Consiglieri Nazionali dell’UNGDCEC

Dott. Alfio Pulvirenti, Componente Comitato Direttivo Fondazione Adr Commercialisti

Il convegno sarà gratuito ed aperto a tutti coloro che vorranno conoscere ed approfondire il tema oggi più che mai attuale in ragione della crisi perdurante.

Convegno UGDCEC di Reggio Calabria sull'organismo di composizione della crisi

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