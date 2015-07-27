Convenzione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro tra Piria, Comune, FAI e Uffici Scolastici

Il 29 luglio a Palazzo San Giorgio si firma la convenzione di alternanza scuola lavoro tra l'Istituto Piria, il Comune di Reggio Calabria, il FAI e gli Uffici Scolastici

Si comunica che giorno 29/07/2015, alle ore 11,15, presso il Salone dei Lampadari a Palazzo San Giorgio sede del Comune di Reggio Calabria, sarà siglata la Convenzione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro tra l’Istituto Tecnico Economico “R. Piria”, il Comune di Reggio Calabria, il FAI Delegazione di Reggio Calabria e gli Uffici Scolastici Provinciale e Regionale.

Un passo importante e necessario per stimolare la partecipazione attiva dei nostri giovani studenti allo sviluppo socio culturale della città di Reggio Calabria. L’obiettivo fondamentale è quello di svolgere un’azione educativa finalizzata al potenziamento della conoscenza storico-artistica del territorio, dell’impegno scolastico, della sensibilità al “bello”, ma anche contribuire ad “aprire” le porte dei nostri tesori artistico-culturali al pubblico, offrendo così guide turistiche giovani e preparate.

L’attivazione di specifici percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, rappresenta per il Piria, una sempre più crescente metodologia didattica innovativa che ha lo scopo di aiutare i nostri studenti a rafforzare l’identità culturale, attraverso la conoscenza del patrimonio locale, per promuovere, con la conoscenza, comportamenti di rispetto e di tutela dello stesso.