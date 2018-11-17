Coordinamento Libera RC: ‘Negozi incendiati, ora basta. Reggini, schieratevi’
Libera Reggio Calabria annuncia per il 20 novembre una conferenza stampa dopo l'ultimo incendio e chiama i reggini a scendere in strada
17 Novembre 2018 - 18:22 | di Pasquale Romano
Il coordinamento di libera Reggio Calabria martedì 20 novembre alle ore 11.00, presso la propria sede di via P. Pellicano 21/h , terrà una conferenza stampa per annunciare una iniziativa pubblica resasi necessaria a seguito dell’ultimo episodio incendiario avvenuto in città e che ha visto andare in fumo una neonata attività commerciale.
Chiediamo sin da ora, a tutta la cittadinanza, di scendere in strada al fianco degli imprenditori, al nostro fianco ed al fianco di quanti, ogni giorno, in questa bella e maledetta città, si impegnano per far rinascere il bello e, puntualmente, coperti dal buio della notte, vigliaccamente, si trovano innanzi gente pronta a mandare tutto in fumo in nome di quelle regole che la ndrangheta utilizza per dominare ed assoggettare a sé il territorio.
La misura è colma. È necessario che i reggini decidano da che parte vogliono stare: se sostenere omertosamente la ndrangheta o schierarsi al fianco di chi, quotidianamente, si impegna a seminare legalità. Non possiamo più stare a guardare!
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