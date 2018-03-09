Coraggio ed uguaglianza. La festa della donna alla Dante Alighieri

Aula Magna della Dante Alighieri piena di culture diverse per l'8 marzo: poesie italiane e russe, musica, un video sulle donne della storia e le riflessioni degli studenti

Un mix di culture e popoli alla Dante Alighieri per celebrare la festa della donna. Presso l’Aula Magna dell’ateneo reggino si è svolto l’8 marzo l’evento organizzato dai Docenti dei Corsi di lingua e Cultura Italiana e dagli studenti dei corsi in collaborazione con il CE.S.A.S.S. ha coinvolto in particolar modo gli studenti stranieri.

Introduzione dedicata al “Il significato dell’8 Marzo”, una giornata simbolica ma che non deve rimanere isolata: “L’8 marzo non serve per andare al ristorante con le amiche, ma per cancellare definitivamente discriminazioni e disuguaglianze. Siamo discriminate al lavoro, guadagniamo meno degli uomini e non si sa il perchè. Se decidiamo di avere un figlio è un problema, sono tanti i nodi da combattere”, ricordano le docenti della Dante Alighieri davanti agli studenti, coinvolti attivamente all’evento.

Spazio alla poesia con il brano Le donne di Alda Merini e Il coraggio delle donne di Bruno Esposito, poi alla musica con gli studenti stranieri ad intonare Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia.

“La donna deve essere rispettata sempre, non solo oggi. L’anno scorso sono state uccise ben 114 donne da chi diceva di amarle, i numeri non sono incoraggianti nemmeno per questo inizio 2018. Ricordiamo anche, purtroppo, i casi di molestie e soprusi nel mondo dello spettacolo. Cosa dobbiamo fare? Ribellarci, denunciare, coraggiosamente combattere questi atti”, sottolineano le docenti.

La mimosa, simbolo dell’8 marzo, incornicia l’Aula Magna della Dante Alighieri. La lettura di poesie italiane e russe, da parte degli studenti stranieri, è un messaggio universale e senza frontiere. La proiezione di un video con le donne che hanno contribuito in modo determinante a scrivere pagine della storia mondiale (Rita Levi Montalcini, Evita Peron, Maria Montessori e Margaret Thatcher e tante altre) serve per fissare nella memoria l’enorme importanza della figura femminile.

In conclusione, prima del buffet finale, alcuni studenti hanno esposto il loro pensiero sulla giornata dell’8 marzo. “Un uomo che usa violenza su una donna, non è più degno di definirsi tale” è il concetto espresso da uno studente. Maschio, e dunque con una valenza ancor più significativa.