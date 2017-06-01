Corriere dello Sport, via al cambiamento

Il Corriere dello Sport cambia pelle. Da oggi c’è un nuovo modo per leggere il quotidiano sportivo, con il nuovo formato, più pratico e maneggevole. Infografiche più impattanti, nuovi sondaggi per scoprire come la pensano gli italiani e maggiore spazio alle scommesse, protagoniste di pagine dedicate. Oltre il calcio tutti gli altri sport saranno al centro di approfondimenti con immagini e statistiche inedite. Inchieste esclusive, i momenti sportivi più emozionanti raccontati in un modo tutto nuovo. Eh già, momenti.

Quelli decisivi della vittoria, quelli drammatici di una sconfitta. Vogliamo rendervi parte di quel meraviglioso ed inesorabile vortice di emozioni che questa splendida creatura, chiamatela sport, ci regala quotidianamente. E vogliamo farlo come sappiamo. Con passione, naturalmente. E innovazione, tanta. Per i nostri lettori e per chi lo diventerà.

Oggi il Corriere dello Sport-Stadio si rinnova e presenta ai lettori un nuovo modo di parlare di sport. Da 90 anni raccontiamo le passioni degli italiani. Vogliamo continuare a farlo, con un nuovo modo di pensare, di scrivere, di trasmettervi emozioni. Da oggi in edicola, lo vedrete con i vostri occhi. E sarà bellissimo…il tuo nuovo Corriere dello Sport-Stadio.

fonte: www.corrieredellosport.it