Seconda edizione del corso per Direttore Sportivo: eCampus apre le iscrizioni. I dettagli

Il Direttore Sportivo è oggi una figura strategica all’interno di ogni società calcistica moderna. Coordinatore, stratega, mediatore e manager, il DS deve coniugare competenze tecniche, capacità gestionali e relazionali, contribuendo alla costruzione e allo sviluppo del progetto sportivo.

Dalla gestione della rosa alle operazioni di mercato, dal rapporto con allenatori e calciatori alla conoscenza degli aspetti regolamentari ed economico-finanziari, il Direttore Sportivo rappresenta un punto di riferimento fondamentale per garantire organizzazione, sostenibilità e competitività della società.

Il corso è strutturato in 144 ore totali.

FEE & MORE

Costo: 4.200 euro

Pagamento anche rateale.

Nella retta è compreso lo starter kit.

Inizio: novembre 2026

Conclusione: marzo 2027

Numero minimo iscritti: 15

Numero massimo iscritti: 50

Corso in lingua italiana

Il corso, per un totale di 144 ore di formazione, è erogato in modalità online.

Sono previsti due appuntamenti in presenza a Roma:

Welcome Day con consegna dello starter kit;

Graduation Day per la consegna dell’attestato di partecipazione e dei relativi 12 CFU.

Il corpo docenti è composto da esperti e dirigenti del mondo sportivo italiano e internazionale e da docenti provenienti dal mondo accademico e delle professioni.

Coloro in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla FIGC saranno ammessi a sostenere anche l’esame finale presso il Settore Tecnico di Coverciano per l’abilitazione e la successiva iscrizione all’Albo dei Direttori Sportivi.

INFO E ISCRIZIONI

Costruisci la tua carriera nel calcio: diventa DIRETTORE SPORTIVO

Email: corso.ds@uniecampus.it

Siti internet:

uniecampus.it

polodistudionline.it

Tel. 031/7942500 – Sede eCampus

Tel. 0965/890413 – Polo di studio eCampus

Cell. 389/6030713 – 366/5886820 – Polo di studio eCampus

Global Education Services Srls è partner del corso in esclusiva nazionale.

GLI OBIETTIVI

Il corso si prefigge l’obiettivo di conferire una overview generale di conoscenze e competenze, sia sul piano teorico che applicativo, utili per elevare la propria carriera professionale nel settore dello sport industry attraverso il contributo di docenti e testimonial afferenti al settore e operanti in ruoli apicali nello sport business.

Uno spaccato delle logiche e modalità operative che disciplinano il settore sportivo, sia a livello di Associazioni quali Federazioni e Leghe che di Club, con particolare attenzione sugli aspetti di governance, organizzativi, legali, economico-finanziari, marketing, comunicazione ed un focus finale sull’impiantistica sportiva.

I EDIZIONE: UN SUCCESSO STRAORDINARIO

La prima edizione del Corso in Direzione e Management delle Società di Calcio, idoneo all’esame di abilitazione da Direttore Sportivo presso la FIGC, ha visto oltre il 90% dei nostri studenti superare brillantemente l’esame svoltosi a Coverciano a luglio 2026.

La prima edizione si è svolta da novembre 2025 a marzo 2026 in modalità online e part-time con docenti provenienti dal mondo accademico e, per la maggior parte, dal mondo del calcio con figure di spicco del panorama nazionale ed internazionale.

Nella foto parte del gruppo classe della prima edizione del corso al termine dell’esame di abilitazione presso la FIGC a Coverciano.

IL SOGGETTO PROPONENTE

eCampus è il maggior Ateneo online accreditato dal MUR in partnership con esclusiva nazionale il Polo Studi di Reggio Calabria direttore dall’avvocato Giandomenico Stilo.

Oggi conta oltre 85.000 studenti iscritti ai percorsi di studio presenti nell’ampia offerta formativa: 71 corsi di laurea, master di I e II livello, corsi di alta formazione, perfezionamento e CFU abilitanti del mondo Scuola.

Strutturata come un’università tradizionale per quanto riguarda le sessioni d’esame ed il titolo di studio rilasciato, eCampus ha una diversa modalità organizzativa nell’erogazione delle lezioni.

Grazie alla sua metodologia didattica finalizzata all’apprendimento, è specializzata nell’ottimizzare i tempi degli studenti che devono conciliare gli impegni lavorativi e familiari con lo studio.

Ha una vasta rete di sedi distribuite sul territorio nazionale nate per supportare gli studenti attraverso i propri tutor.

I referenti

Direttore: Avv. Stilo Giandomenico

I DESTINATARI

Il corso è rivolto agli aspiranti Direttori Sportivi e, più in generale, a tutti coloro che intendono acquisire competenze specifiche nell’ambito della direzione e del management delle società di calcio.

Per poter partecipare al percorso di formazione, i candidati dovranno essere in possesso, a pena di inammissibilità della domanda di ammissione, dei seguenti requisiti: