Seconda edizione del corso per Direttore Sportivo: eCampus apre le iscrizioni. I dettagli
Dalla gestione della rosa alle operazioni di mercato, dal rapporto con allenatori e calciatori alla conoscenza degli aspetti regolamentari ed economico-finanziari
07 Ottobre 2026 - 10:36 | Redazione
Il Direttore Sportivo è oggi una figura strategica all’interno di ogni società calcistica moderna. Coordinatore, stratega, mediatore e manager, il DS deve coniugare competenze tecniche, capacità gestionali e relazionali, contribuendo alla costruzione e allo sviluppo del progetto sportivo.
Dalla gestione della rosa alle operazioni di mercato, dal rapporto con allenatori e calciatori alla conoscenza degli aspetti regolamentari ed economico-finanziari, il Direttore Sportivo rappresenta un punto di riferimento fondamentale per garantire organizzazione, sostenibilità e competitività della società.
Il corso è strutturato in 144 ore totali.
FEE & MORE
Costo: 4.200 euro
Pagamento anche rateale.
Nella retta è compreso lo starter kit.
Inizio: novembre 2026
Conclusione: marzo 2027
Numero minimo iscritti: 15
Numero massimo iscritti: 50
Corso in lingua italiana
Il corso, per un totale di 144 ore di formazione, è erogato in modalità online.
Sono previsti due appuntamenti in presenza a Roma:
Welcome Day con consegna dello starter kit;
Graduation Day per la consegna dell’attestato di partecipazione e dei relativi 12 CFU.
Il corpo docenti è composto da esperti e dirigenti del mondo sportivo italiano e internazionale e da docenti provenienti dal mondo accademico e delle professioni.
Coloro in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla FIGC saranno ammessi a sostenere anche l’esame finale presso il Settore Tecnico di Coverciano per l’abilitazione e la successiva iscrizione all’Albo dei Direttori Sportivi.
INFO E ISCRIZIONI
Costruisci la tua carriera nel calcio: diventa DIRETTORE SPORTIVO
Email: corso.ds@uniecampus.it
Siti internet:
uniecampus.it
polodistudionline.it
Tel. 031/7942500 – Sede eCampus
Tel. 0965/890413 – Polo di studio eCampus
Cell. 389/6030713 – 366/5886820 – Polo di studio eCampus
Global Education Services Srls è partner del corso in esclusiva nazionale.
GLI OBIETTIVI
Il corso si prefigge l’obiettivo di conferire una overview generale di conoscenze e competenze, sia sul piano teorico che applicativo, utili per elevare la propria carriera professionale nel settore dello sport industry attraverso il contributo di docenti e testimonial afferenti al settore e operanti in ruoli apicali nello sport business.
Uno spaccato delle logiche e modalità operative che disciplinano il settore sportivo, sia a livello di Associazioni quali Federazioni e Leghe che di Club, con particolare attenzione sugli aspetti di governance, organizzativi, legali, economico-finanziari, marketing, comunicazione ed un focus finale sull’impiantistica sportiva.
I EDIZIONE: UN SUCCESSO STRAORDINARIO
La prima edizione del Corso in Direzione e Management delle Società di Calcio, idoneo all’esame di abilitazione da Direttore Sportivo presso la FIGC, ha visto oltre il 90% dei nostri studenti superare brillantemente l’esame svoltosi a Coverciano a luglio 2026.
La prima edizione si è svolta da novembre 2025 a marzo 2026 in modalità online e part-time con docenti provenienti dal mondo accademico e, per la maggior parte, dal mondo del calcio con figure di spicco del panorama nazionale ed internazionale.
Nella foto parte del gruppo classe della prima edizione del corso al termine dell’esame di abilitazione presso la FIGC a Coverciano.
IL SOGGETTO PROPONENTE
eCampus è il maggior Ateneo online accreditato dal MUR in partnership con esclusiva nazionale il Polo Studi di Reggio Calabria direttore dall’avvocato Giandomenico Stilo.
Oggi conta oltre 85.000 studenti iscritti ai percorsi di studio presenti nell’ampia offerta formativa: 71 corsi di laurea, master di I e II livello, corsi di alta formazione, perfezionamento e CFU abilitanti del mondo Scuola.
Strutturata come un’università tradizionale per quanto riguarda le sessioni d’esame ed il titolo di studio rilasciato, eCampus ha una diversa modalità organizzativa nell’erogazione delle lezioni.
Grazie alla sua metodologia didattica finalizzata all’apprendimento, è specializzata nell’ottimizzare i tempi degli studenti che devono conciliare gli impegni lavorativi e familiari con lo studio.
Ha una vasta rete di sedi distribuite sul territorio nazionale nate per supportare gli studenti attraverso i propri tutor.
I referenti
Direttore: Avv. Stilo Giandomenico
I DESTINATARI
Il corso è rivolto agli aspiranti Direttori Sportivi e, più in generale, a tutti coloro che intendono acquisire competenze specifiche nell’ambito della direzione e del management delle società di calcio.
Per poter partecipare al percorso di formazione, i candidati dovranno essere in possesso, a pena di inammissibilità della domanda di ammissione, dei seguenti requisiti:
- aver compiuto 18 anni;
- possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o titolo estero equipollente;
- essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di altro Paese UE;
- godimento dei diritti civili;
- non aver riportato condanne a pene detentive, con sentenza passata in giudicato, superiore ad un anno, per delitti non colposi.
Tutti coloro che, successivamente al conseguimento del titolo, intendano sostenere presso la FIGC l’esame abilitante all’esercizio dell’attività di Direttore Sportivo, dovranno possedere anche i seguenti requisiti:
- non essere stati assoggettati a provvedimenti di preclusione da ogni rango o categoria della FIGC e, comunque, non trovarsi in condizioni di incompatibilità con la normativa federale vigente;
- non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o sottoposti a procedura di liquidazione giudiziale;
- aver regolarizzato, alla data di presentazione della domanda, eventuali posizioni debitorie nei confronti della FIGC. Light_brochure II°ediz
AREA TECNICA
Programma
- Il regolamento del gioco del calcio
- Ruoli e campo tattico
- Scelta dell’allenatore e dello staff tecnico
- L’attività di osservatore e la valutazione del talento
- Scouting internazionale
- Le nazionali giovanili
- Come gestire un settore giovanile
- Il passaggio dal settore giovanile alla prima squadra
- Le diverse tipologie di allenamento
- L’area fisico-atletica
- Filosofia di gioco e scelta dell’allenatore
Docenti del modulo
Donato Lomonte – Capo Scouting AC Milan
Pasquale Sensibile – Coordinator Scouting PSG, Direttore Sportivo KAS Eupen
Pantaleo Corvino – Ex Direttore Sportivo Lecce Calcio
Dan Thomassen – Assistant coach Watford Football Club
Francesco Vallone – Coordinatore area tecnica AC Monza
Vincenzo De Vito – Direttore Area Tecnica S.S. Juve Stabia
Michele Nicolin – Responsabile settore giovanile L.R. Vicenza
Francesco Milardi – Osservatore AIA Serie A e B
Angelo Raffaele Losavio – Docente universitario eCampus
Massimo Piscedda – Coordinatore Nazionali giovanili LND
AREA GESTIONALE ORGANIZZATIVA
Programma
- Il management delle società sportive
- Evoluzione storico-organizzativa dei club calcistici
- Organigramma di una società professionistica
- Leadership e stili di gestione dei gruppi di lavoro
- Tecniche di colloquio con atleta e squadra
- Struttura organizzativa del settore giovanile di una società professionistica
Docenti del modulo
Stefano Amirante – DS e Avvocato esperto in Diritto sportivo
Paolo Bedin – Presidente Lega Serie B
Paolo Morganti – Responsabile organizzativo ACF Fiorentina
Barbara Varchetta – Avvocato, esperta di organizzazione aziendale e compliance integrata
Maura Manca – Psicologa dello Sport e Mental NeuroTrainer
Andrea Catellani – Direttore Generale Sport Modena FC Light
AREA GIURIDICA
Programma
- La governance del calcio italiano e internazionale
- Le NOIF e lo Statuto federale
- L’evoluzione della normativa in materia di lavoro sportivo, dalla Legge 91/81 al D.Lgs. n. 36/2021
- Il regolamento FIFA in materia di status e transfer dei calciatori
- Regolamento dell’elenco speciale dei direttori sportivi ed il ruolo della commissione dei dirigenti e collaboratori sportivi
- Il regolamento del settore tecnico
- Gli accordi collettivi AIC-Leghe
- Le norme sul tesseramento FIGC ed il funzionamento del TMS e la Clearing House
- Il sistema delle licenze UEFA e Financial Fair Play UEFA
- Il sistema delle licenze nazionali e controlli sulle società di calcio professionistiche
- Il regolamento CONI e FIGC Agenti sportivi
- Il codice di giustizia sportivo
Docenti del modulo
Paolo Bedin – Presidente Lega Serie B
Saverio Mirarchi – Vicepresidente LND, Presidente FIGC Calabria
Domenico Vassallo – Head of Football Operations Como 1907
Valerio Casagrande – Chief Financial Officer
Simone Vanzulli – Senior Finance Controller Como 1907
Andrea Bozza – Head of Football at Deloitte Legal Italy
Mario Assennato – Avvocato, Vicepresidente Commissione Federale Agenti Sportivi
Gianfranco Ravà – Avvocato e docente di Diritto e Management sportivo
Flavia Tortorella – Avvocato e docente universitario in Diritto Sportivo
Gabriele Martino – DS e Vicepresidente ADISE
AREA MARKETING
Programma
- Principi di comunicazione: l’ufficio stampa
- Principi di comunicazione: web e social network
- Principi di marketing sportivo: fidelizzazione del tifoso
- Principi di marketing sportivo: sponsorizzazione e merchandising
Docenti del modulo
Jacopo Volpi – Esperto in comunicazione, già Direttore Rai Sport
Lorenzo Barale – Direttore commerciale Torino FC
Maurizio Pasquetti – Università eCampus, Marketing & Sales Professor
Rocco Galasso – Vicepresidente ADISE, Direttore Sportivo FIGC
AREA ECONOMICA
Programma
- Il contesto economico-finanziario del calcio internazionale
- Il contesto economico-finanziario del calcio italiano
- Il bilancio delle società calcistiche
Docenti del modulo
Jacopo Carmassi – Analista finanziario BCE, Calcio e Finanza
Vincenzo Loi – Dottore Commercialista e consulente Lega Pro
Luigi Zingone – Docente di Economia Aziendale Università eCampus
Saverio Albanese – Capo tutor area economico-aziendale Università eCampus Light_brochure II°ediz
AREA LABORATORIO – 44 ORE
Per ogni area di studio svolta sono previste ore di laboratorio caratterizzate dalla realizzazione di un project work e dall’esame intermedio a risposta multipla, finalizzato alla valutazione delle conoscenze e competenze acquisite dal discente.
Sono previste, inoltre, sessioni di analisi partita e simulazioni d’esame per consentire ai discenti di arrivare il più preparati possibile all’esame FIGC.
Docenti del modulo
Angela De Michele – Avvocata cassazionista italiana ed esperta nel campo del diritto dello sport
Simone Contran – Head of Football Analysis ACF Fiorentina
Luca Scarpa – Commercialista, revisore dei conti ed esperto in bilanci delle società di calcio
Alessandro Pizzoli – International Scouting Genoa Calcio
Pantaleo Corvino – Ex Direttore Sportivo Lecce Calcio
ESAME FINALE – FIGC
I candidati che avranno frequentato almeno l’80% delle ore e superato con profitto gli esami scritti intermedi saranno ammessi all’esame finale.
Gli esaminandi dovranno presentare un elaborato, project work o tesina da discutere davanti alla commissione esaminatrice universitaria al fine di conseguire il relativo attestato di partecipazione.
Con l’attestato di partecipazione al corso si avrà l’accesso all’esame di abilitazione a Direttore Sportivo FIGC presso Coverciano.
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