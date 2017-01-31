Corso di Editoria Digitale, giovedì il terzo appuntamento

Il terzo seminario del ciclo gratuito di Calabria Formazione è dedicato ai software per l'editoria digitale: giovedì 2 febbraio alla Villetta De Nava

Continua con successo il ciclo di seminari del Corso di Editoria Digitale aperto a tutti ed organizzato dall’associazione Calabria Formazione onlus. Il prossimo giovedì 2 febbraio presso la Villetta De Nava della Biblioteca Comunale di Reggio Calabria, si terrà il terzo seminario dal titolo “Software per l’editoria digitale” tenuto da Antonio Galletta, vicepresidente di Calabria Formazione, Fabrizio Croce e Domenico Surace, rispettivamente direttore di produzione e direttore generale di Creative 3.0.

Il secondo seminario sul linguaggio LaTeX

Il secondo seguitissimo seminario tenuto lo scorso giovedì 26 gennaio da Giorgio Nordo del Dipartimento MIFT dell’Università di Messina, ha avuto, invece, per oggetto una dettagliatissima presentazione tecnica del LaTeX (pronuncia: “latek”), un linguaggio di descrizione della pagina che trova grande applicazione soprattutto in ambito tipografico ed accademico ma che negli ultimi anni ha conosciuto una grande diffusione per una molteplicità di applicazioni personali.

Si tratta, appunto, di un linguaggio – e non di un software di videoscrittura come Microsofoft Word o Open Office Writer – , per di più rilasciato sotto licenza GNU/GPL e quindi scaricabile e utilizzabile in maniera del tutto gratuita, creato a metà degli anni ’80 dall’informatico statunitense Leslie Lamport sulla base di un precedente linguaggio (il TeX) creato 8 anni prima dal matematico Donald Knuth.

A differenza dei normali word processor, LaTeX consente di ottenere risultati tipografici di alto livello qualitativo senza occuparsi della formattazione e dell’aspetto del testo, permettendo all’autore di concentrarsi esclusivamente sul contenuto. Oltre che alle applicazioni, per così dire tradizionali, per le quali LaTeX è nato, ossia la realizzazione di articoli scientifici, tesi, libri, manuali, ecc., oggi – grazie alle decine di migliaia di “package”, estensioni specializzate ed anch’esse gratuite – è possibile utilizzare questo versatile linguaggio per una grande varietà di applicazioni, molte davvero sorprendenti, per le quali l’altissima qualità di stampa o di visualizzazione, oltre che la semplicità di scrittura sono sempre garantite.

Si va dalla possibilità di creare lucidi al posto del solito PowerPoint, scrivere impeccabili curriculum vitae in formato europeo, disegnare complesse formule e diagrammi chimici, grafici, circuiti elettronici e persino interi spartiti musicali.

La presentazione del linguaggio LaTeX, pur costituendo il nucleo centrale del seminario, ha fornito lo spunto per parlare, più in generale, dei sistemi di codifica dei documenti digitali e dei linguaggi di marcatura (o di markup), categoria di cui LaTeX fa parte ma che comprende anche il ben più noto HTML nonché linguaggi come XML, XHTML ed HTML 5 che vengono normalmente utilizzati oltre che sul web anche per la realizzazione degli ebook, come si vedrà più dettagliatamente in uno dei prossimi seminari già programmati.

Materiali gratuiti e attestato di frequenza

Tutto il materiale del corso (lucidi, relazioni, ecc.) sarà reso disponibile gratuitamente sul sito di Calabria Formazione (www.calabriaformazione.it) e, come è già stato annunciato, alla conclusione del ciclo di seminari ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.

L’associazione Calabria Formazione ricorda che il corso è aperto a tutti e prevede l’impiego dell’innovativa formula della “Formazione Solidale”, una modalità di erogazione di servizi formativi che non contempla alcun obbligo di pagamento ma solo un eventuale contributo volontario che ciascuno, secondo le proprie disponibilità, potrà versare in qualunque momento (anche alla fine del ciclo di seminari) e che verrà utilizzato per l’organizzazione di ulteriori corsi specialistici.

Il terzo incontro: data, sede e relatori

Appuntamento dunque il prossimo giovedì 2 febbraio alle ore 16:30, sempre nei locali della Villetta De Nava della Biblioteca Comunale di Reggio Calabria, in Via Demetrio Tripepi, 9, per il terzo incontro del Corso di Editoria Digitale. Il seminario dal titolo “Software per l’Editoria Digitale” vedrà un trio di relatori costituito dall’ing. Antonio Galletta, vicepresidente di Calabria Formazione, Fabrizio Croce, direttore di produzione di Creative 3.0 e dal dott. Domenico Surace, direttore generale di Creative 3.0.

Il programma completo e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.calabriaformazione.it di Calabria Formazione o sulla pagina FaceBook www.facebook.com/events/1220805731332718 dedicata al corso.

Contatti: info@calabriaformazione.it | 0965.1875620 | 348.2217420