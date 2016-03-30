City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Corso Universitario di ‘Criminologia – Mediazione Penale Minorile’

Quarta edizione del corso di perfezionamento promosso dal Centro Ardea con l'Università per Stranieri Dante Alighieri: fino a 20 crediti formativi

30 Marzo 2016 - 15:24 | di Federica Geria

Corso di Criminologia e Mediazione penale minorile del Centro Ardea

Prenderà il via, nelle prossime settimane, la IV edizione del Corso di Perfezionamento Universitario “Criminologia – Mediazione Penale Minorile”, promosso ed organizzato dal Centro di Formazione Ardea, in partenariato con l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e con la collaborazione dell’ Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Calabria.

Il corso rivolto a studenti, laureandi e laureati, in particolar modo nelle discipline giuridiche, psicologiche, sociologiche, pedagogiche, assistenti sociali e tutti coloro in possesso di diploma di scuola superiore o titolo equivalente, si pone l’ obiettivo di formare operatori in grado di promuovere e alimentare un processo di risoluzione dei conflitti, sostenendo e stimolando le parti a discutere e trovare una soluzione ai problemi che sorgono successivamente la commissione di un reato tra l’autore del reato e la parte lesa.

Il percorso prevede, tra le altre cose, il rilascio di un numero massimo di 20 crediti formativi universitari.
Per tutte le ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria del Centro Ardea, dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 20:00, allo 0965/1970819, o recarsi personalmente, nelle medesime giornate su indicate, presso il centro stesso, sito in Corso V. Emanuele III n.51 a Reggio Calabria.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Università Dante AlighieriReggio Calabria Università
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?