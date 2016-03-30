Corso Universitario di ‘Criminologia – Mediazione Penale Minorile’

Prenderà il via, nelle prossime settimane, la IV edizione del Corso di Perfezionamento Universitario “Criminologia – Mediazione Penale Minorile”, promosso ed organizzato dal Centro di Formazione Ardea, in partenariato con l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e con la collaborazione dell’ Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Calabria.

Il corso rivolto a studenti, laureandi e laureati, in particolar modo nelle discipline giuridiche, psicologiche, sociologiche, pedagogiche, assistenti sociali e tutti coloro in possesso di diploma di scuola superiore o titolo equivalente, si pone l’ obiettivo di formare operatori in grado di promuovere e alimentare un processo di risoluzione dei conflitti, sostenendo e stimolando le parti a discutere e trovare una soluzione ai problemi che sorgono successivamente la commissione di un reato tra l’autore del reato e la parte lesa.

Il percorso prevede, tra le altre cose, il rilascio di un numero massimo di 20 crediti formativi universitari.

Per tutte le ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria del Centro Ardea, dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 20:00, allo 0965/1970819, o recarsi personalmente, nelle medesime giornate su indicate, presso il centro stesso, sito in Corso V. Emanuele III n.51 a Reggio Calabria.