Una scossa di terremoto questa notte ha svegliato la città di Reggio Calabria. E tra chi è uscito di casa per paura di un eventuale scossa di assestamento e chi ha continuato a dormire come se nulla fosse accaduto, c’è anche chi riesce a trasformare una situazione drammatica, in un modo per fare del sano umorismo.

La lista ironica di Jo Kattolo

Si tratta del comico reggino Jo Kattolo, che a poche ore dal sisma che ha scosso la città dello Stretto dona ai cittadini una breve lista di cose da fare in caso di terremoto:

1 ) aprite l’applicazione dei terremoti e vedere di che grado sia , in modo da regolarvi se fare scene di panico o no;

2) pubblicare stato su fb , con eventuale video di lampadario tremolante , faccia spaventata e rigorosamente mussu a culu i iaddina;

3)svegliate il coniuge per avvisarlo. Se vi risponde dicendo ” va curchiti e fammi dormiri”, abbandonatelo al suo destino augurandogli un crollo sulu nta stanza i lettu , nel caso in cui non vi sente ma lo amate , mintitici u tavulu ra cucina supra o lettu, per coprirlo;

4) Prendere a sassate il cane di fronte che doveva sentire per primo il terremoto , ma invece ha preso le sembianze del vostro coniuge , e sta DURMENDU a sonno pieno;

5) aprite wazzappa e avvisare amici parenti e gruppi aspettando tutte le stringhe blu in modo che siete sicuri che abbiano visualizzato;

6) suonare tutti i campanelli e se qualcuno si incazza per l’orario e incazzato vi risponde cu Catinazzu è a sta ura chi RUMPI i palli , per vendicarvi non gli dite del terremoto ma “siamo testimoni di Geova”;

7) SI VI RESTA TEMPU FUITI MA…. RICORDATEVI DI FARE LA DIRETTA SU FB .

Quella pubblicata dal comico è un senz’altro un modo simpatico per sdrammatizzare la situazione.