Cosa fare in caso di terremoto? Ce lo spiega ironicamente il comico reggino Jo Kattolo
Dopo la scossa che ha svegliato Reggio, il comico Jo Kattolo dona ai cittadini una lista ironica di cose da fare in caso di terremoto
10 Febbraio 2018 - 15:29 | di Eva Curatola
Una scossa di terremoto questa notte ha svegliato la città di Reggio Calabria. E tra chi è uscito di casa per paura di un eventuale scossa di assestamento e chi ha continuato a dormire come se nulla fosse accaduto, c’è anche chi riesce a trasformare una situazione drammatica, in un modo per fare del sano umorismo.
La lista ironica di Jo Kattolo
Si tratta del comico reggino Jo Kattolo, che a poche ore dal sisma che ha scosso la città dello Stretto dona ai cittadini una breve lista di cose da fare in caso di terremoto:
1 ) aprite l’applicazione dei terremoti e vedere di che grado sia , in modo da regolarvi se fare scene di panico o no;
2) pubblicare stato su fb , con eventuale video di lampadario tremolante , faccia spaventata e rigorosamente mussu a culu i iaddina;
3)svegliate il coniuge per avvisarlo. Se vi risponde dicendo ” va curchiti e fammi dormiri”, abbandonatelo al suo destino augurandogli un crollo sulu nta stanza i lettu , nel caso in cui non vi sente ma lo amate , mintitici u tavulu ra cucina supra o lettu, per coprirlo;
4) Prendere a sassate il cane di fronte che doveva sentire per primo il terremoto , ma invece ha preso le sembianze del vostro coniuge , e sta DURMENDU a sonno pieno;
5) aprite wazzappa e avvisare amici parenti e gruppi aspettando tutte le stringhe blu in modo che siete sicuri che abbiano visualizzato;
6) suonare tutti i campanelli e se qualcuno si incazza per l’orario e incazzato vi risponde cu Catinazzu è a sta ura chi RUMPI i palli , per vendicarvi non gli dite del terremoto ma “siamo testimoni di Geova”;
7) SI VI RESTA TEMPU FUITI MA…. RICORDATEVI DI FARE LA DIRETTA SU FB .
Quella pubblicata dal comico è un senz’altro un modo simpatico per sdrammatizzare la situazione.
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