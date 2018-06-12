Cosenza – Alla Galleria Nazionale il concerto ‘Ensemble di flauti’
Giovedì 21 giugno la Galleria Nazionale di Cosenza ospita il concerto Ensemble di flauti per la Festa della musica, dentro Music Marathon 2018 del Conservatorio
12 Giugno 2018 - 10:46 | di Eva Curatola
Giovedì 21 giugno 2018, dalle ore 11.00 alle ore 12.00, la Galleria Nazionale di Cosenza parteciperà alla Festa della musica ospitando il concerto Ensemble di flauti.
L’iniziativa è parte integrante di Music Marathon 2018 – La liturgia delle ore musicali, manifestazione organizzata dal Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza che propone dodici ore consecutive di concerti e coinvolgerà oltre alla Galleria Nazionale di Cosenza altri siti culturali della città bruzia.
La Galleria Nazionale di Cosenza, diretta da Domenico Belcastro, è afferente al Polo Museale della Calabria guidato da Angela Acordon.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie